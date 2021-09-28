周浩鼎：政治審查選舉工作人員有必要　「無理由自己都去搞港獨」

立法會政制事務委員會昨日（27日）討論12月立法會選舉安排，期間政制及內地事務局局長曾國衞提到，當局正招募選舉工作人員，計劃招募3萬人，已初步與保安局聯絡，會對未來選舉工作人員作政治審查。

委員會主席、民建聯周浩鼎今早（28日）於港台節目表示，新選舉制度首重國家安全，沒有理由工作人員「自己走去搞港獨」，建議進一步調查相關公務員過往的工作紀錄。



▼選委會選舉點票延誤惹爭議▼



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稱須避免有工作人員「分裂國家」

周浩鼎提到，昨日會議上委員提出的重點有4個：剛過去的選委會選舉點票安排非常不足，選管會應於少於90天內交報告，在立法會選舉前可檢視；工作人員綵排演練和培訓不足；鑑於大型選舉需要豐富的行政經驗，選管會主席一職是否須繼續由一名法官擔任。

昨日會上曾國衞特別提到，會就招募人員進行政治審查，確保絕對忠誠。周浩鼎認為，這類審查有必要，「至少俾到人覺得佢係公平公正」。他又提到，既然如今選舉制度落實愛國者治港、首重國家安全，「如果工作人員自己都違反、搞分裂國家嘅，我好難相信佢仲可以擔任工作人員囉……冇理由佢自己走去搞港獨」。

被問到公務員已按照法例要求宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠特區，具體要如何再審查，周浩鼎認為宣誓只是基本，要做選舉工作人員，「仲要再睇佢仲有冇其他問題，例如佢過去負責嘅工作崗位，有冇出現過問題」。他又重提前年區議會選舉，有「好多市民」反映部分選舉工作人員，似乎處理不到多次排隊的情況，「俾人感覺好偏頗」。