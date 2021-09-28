刺何君堯漢改認傷人囚9年　何轟律政司「輕輕放下」：公義未彰

立法會議員何君堯前年區議會選舉前夕，在屯門街站遭人以刀刺左胸，與保鑣同告受傷。施襲漢被控企圖謀殺及傷人，但在審訊開始前，承認了交替控罪 ─ 有意圖傷人及傷人，直接被高等法院判囚9年。



何君堯回覆《香港01》查詢，批評律政司「輕輕放過嘅處理手法」，實際等同撤銷企圖謀殺的控罪，無視他遇刺事件在整場「黑暴」中的標誌性意義。他稱嚴重傷人依例可囚終身，認為今次判刑是非常輕，而且審訊已經排了期，律政司接受認罪是失責，自己雖則樂觀，但不代表不恐懼，「係好好彩避過一劫，樂觀都可以畏高！」



轟律政司失責 控罪過輕「公義未彰」

何君堯指施襲者判刑是「正義伸張」，但控罪過輕則屬「公義未彰」，認為判刑結果無法反映事件嚴重程度，「律政司係失準、失責！到臨尾，喺度驚陪審團有顏色偏見而放過佢，捨難取易」。他質疑律政司此舉是對司法制度無自信，「呢啲個案熟能生巧，你估咁易（脫罪）呀？」

何指施襲者明顯要謀殺他，「之前已經放風聲要我『圓寂』，又去現場踩綫」，他稱律政司經過兩年籌備，等到開庭才接受這個結果是極其兒戲，「你估係行過踩到蕉皮，跣親唔覺意，玻璃樽扑到何君堯呀？唔係呀嘛，係長時間預謀，唔好話已經排咗期呀，就算告一世都要告。」他強調會跟進，不會就此罷休。

昨日庭上，辯方援引反修例期間大埔「連儂隧道」劏肚案，施襲者原本同樣被控「企圖謀殺」，最後改認有意圖而傷人罪，被判囚6年4個月。法官杜麗冰不接納，認為該案只是隨機施襲，但何案明顯有預謀，何最終傷勢不重只屬幸運。