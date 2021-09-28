林鄭月娥：泛珠三角首長對港重回正軌感安慰　歡迎年青人創業就業

香港潮屬社團總會晚上（28日）舉行「香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立72周年酒會」，行政長官林鄭月娥、國安公署署長鄭雁雄、中聯辦副主任何靖、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊等出席。

林鄭完成內地訪問後今日返港，她致辭時表示，今次行程涵蓋西部三個主要城市，感受到國家在謀劃大策略時會照顧香港的利益，若港人往後要經商、投資等，西部城市是不錯選擇。



林鄭月娥指，這次行程參與了在成都召開的泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，會上九個省市的首長表示，有段時間曾擔心香港的狀況，但經過中央訂立《港區國安法》和完善選舉制度的兩大舉措後，令香港回到「一國兩制」的初心和正確軌道，令他們都感到安慰。

林鄭強調，各個省市的首長都歡迎香港更好融入各省區發展，亦願意為香港年青人搭橋鋪路，讓他們可以到該省市創業和創業，她形容對香港青年的發展是大好消息。林鄭又稱，完善選舉制度後，兩個新增的選委分組界別具意義，分別為內地港人團體代表及同鄉社團，她呼籲社團組織可回家鄉安排更多文化、藝術等活動。