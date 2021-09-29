去殖化？謝偉俊質疑香港會不合時宜倡換地　政府：業權人不會放棄

港府覓地工作如火如荼，立法會議員謝偉俊在今日（29日）立法會書面質詢發展局有關香港會（Hong Kong Club）會所土地契約問題，問當局有否評估香港會廉租中環核心用地是否不合時宜、會否考慮提出換地建議，騰出珍貴用地重新發展。

發展局局長黃偉綸回覆指，香港會的地契租期999年，屬舊式的無限制批約，除了限制用地不可作厭惡性行業的條款外，並無其他限制條款，在1980年代的重建亦不涉及契約修訂和土地補價。

當局強調，土地契約屬政府和私人土地業權人之間的私人合約，對雙方均具約束力，修訂地契條款或換地須由雙方同意，政府一般只在非常特殊且具充分政策理據的情況下，才與土地業權人商討非原址換地，而香港會的用地不屬於此情況。



發展局：非原址換地須特殊情況

謝偉俊在質詢指，香港會據報於1895年由港英政府以年租324元批出土地，租期999年至2894年為止，用作興建一幢英國官商巨賈聯誼的會所，後於1980年代與發展商協議供應重建。他引述有意見認為，香港已於1997年回歸祖國，會所作殖民地時期英國官商聯誼場所的用途不復存在，問及有否評估會所用地現時市值、會否考慮向香港會提出換地建議等。

發展局回覆指，政府一般只會在非常特殊且具充分政策理據的情況下，例如保育個別特殊土地或建築物，才與土地業權人商討非原址換地，但香港會的用地並不屬於此類情況。當局表示，相信任何土地業權人不會輕易放棄位處中環「商業」用途地帶的土地，假設雙方進行商討，預料政府在過程中亦很可能要作出相當大的承擔。

公眾無法享用設施 發展局：無限制經營模式

謝偉俊又質疑香港會員會員非富則貴，一般市民無法享用其設施，政府有否評估此情況是否不合時宜、不符合公眾利益，以及開放予所有種族、社會階層人士，取代香港會。

發展局指，香港會是私人會所，持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）由民政事務總署轄下牌照事務處發出的合格證明書，主要目的是確保會社所在地的樓宇及消防安全，而並無限制會社的活動及經營模式，包括其招收會員的資格及準則。