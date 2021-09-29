劉業強倡大幅提高新界收地賠償　「最好全部A+級」

一份施政報告下周發表。經民聯今日（29日）召開記者會，發表《開發新界 造福香港》建議書，倡議把新界發展成香港新的安居、產業中心，估計可開發2,674公頃土地建屋，提供最多72萬公私營單位，並且大力發展高增值產業及基建。

要發展新界，或涉及收回大片新界土地。近日有消息指出，政府擬降低新界「祖堂地」的出售門檻，由百分百宗族持分者同意降至八成，加快新界發展。鄉議局主席劉業強在記者會中，大力倡議政府提高收地賠償。他認為對於新界居民而言，現時分成A、B、C、D類的收地賠償制度，與市場明顯脫節，因此需要改制，「最好全部都A+啦」。



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劉業強：降門檻對社會有益

在記者會中，劉業強一如所料成為焦點。地產及建造界議員石禮謙在開場前已向劉業強笑言：「你未坐我唔敢坐，今日係你嘅日子。」劉業強在記者會上表示，應該完善現時收地賠償機制，大幅提高賠償金額，拆牆鬆綁降低門檻，釋放祖堂地。

劉指，過去百多年來這些祖堂地都沒怎麼賣過，過往政府和新界人都提出過眾多方式，務求釋放祖堂地，但反應不太理想，例如很多土地都是集體擁有，只要一、兩個持有人不同意，整幅土地都不能發展。他希望降低門檻後，發展起來可以容易一點，讓這些資產可充分利用，對社會大眾都有好處，但沒有明言門檻降至多少才算合理，表示需要充分諮詢祖堂地持分者的意見。

劉業強在記者會上表示，應該完善現時收地賠償機制，大幅提高賠償金額，拆牆鬆綁降低門檻，釋放祖堂地。（歐嘉樂攝）

批補償機制與市場脫節

現時《收回土地條例》有列明法定的收地賠償機制，而徵收新界土地時，還會提供一套「特惠補償制度」，供業權人選擇。按此制度，政府會視乎農地位置與新發展區的距離，將之分成A、B、C、D四級，賠償按次遞減。

劉業強批評，這套制度已是多年前定下，與市場明顯脫節，「如果用B、C、D級去收地，（農地呎價）補三百幾至八百幾蚊，根本冇可能買返同區農地，附近啲土地已經講緊賣萬幾二萬蚊（一平方呎）。」他會後回應記者時笑言：「最好全部都A+啦，唔好再有B、C、D，明明有啲地方係配合緊新發展區，但都要間佢出嚟，計少啲錢。」不過劉未有明言什麼金額才算合理，只重申需先好好諮詢持分者。

劉業強亦表明，政府希望發展祖堂地時，需要得到持分者充分同意，如果強行收地，與《基本法》內新界原居民的傳統合法權益有所衝突，「如果係公共用途咁就無辦法，但如果收完地係拎去拍賣，應該有好多官司會發生。」

對龍鼓灘填海有保留

談到龍鼓灘填海，劉業強表明有保留，指新界西北的地理位置很重要，有西部通道、港珠澳大橋兩個關口，前海亦接近新界西北。他建議，應將新界西北發展成宜居城市，發展綠色創科新產業，不要再將工廠、回收設施、內河碼頭、堆填區等厭惡性的設施搬入去，貨櫃碼頭也應另覓選址或直接壓縮規模。「龍鼓灘附近有好多居民，有啲都唔係原居民，佢哋都唔希望填咗（龍鼓灘）個海岸線，可唔可以有另外方案，例如喺（海岸線）外面填人工島呢？」

至於重置葵涌貨櫃碼頭的看法，劉業強說早幾年曾向政府提議，認為部分葵涌貨櫃碼頭範圍可遷置或減少。然而，對於遷入龍鼓灘，劉業強認為不太適合，而且搬遷的時間、成本不少，認為政府可考慮於明日大嶼項目的海岸撥地重置。

石禮謙（左一）指，今日與劉業強一同出席記者會，感受很深，憶述過去與劉業強父親、已故鄉議局前主席劉皇發合作工作多年，見證對方致力推動新界發展。（歐嘉樂攝）

盧偉國料新界10年可提供72萬伙公私營單位

在記者會中，經民聯亦建議將新界打造成「安居之區」、「十四五規劃」及前海合作的「產業之區」、大灣區「融合之區」，構建國際創新科技中心、新界北全新發展的商業中心、發展高增值物流及專業服務中心。

經民聯主席盧偉國指，新界過去被視為香港與內地的「區隔地帶」，既阻礙新界的開發，也限制了香港的安居和發展空間。他估計經妥善發展後，未來10年內可以開發2,674公頃土地，在10年內提供65萬至72萬個公私營房屋單位，為182萬至202萬人提供安居之所。通過創科中心、新商業中心、高增值物流業及專業服務的發展，可提供32.3萬個就業機會。他又認為，新界未來應基建先行，發展新鐵路。

副主席林健鋒指，香港人住得貴、細，可是現時新界幅員廣闊，但使用率偏低，應釋放更多地興建公屋，又認為現時新界發展長期落後，規劃不足，應該做好商業區分流，抓緊前海擴區擴容的新機遇。

劉業強表示，未來新界北面積與前海不相伯仲，設有大量創科中心，認為新界發展除了居住之外，亦要留空間容納企業，「不想香港人有得住無得食」。

石禮謙嘲「後日大嶼」太耗時 應先發展「明日新界」

石禮謙指，今日與劉業強一同出席記者會，感受很深，憶述過去與劉業強父親、已故鄉議局前主席劉皇發合作工作多年，見證對方致力推動新界發展，「令到香港人嘅居住環境好咗好多」。他認為以前的發展是「鄉村包圍城市，𠵱家城市發展完，就回到鄉村，令到香港更加美麗」。他形容：「政府明日大嶼去到2034（年），嗰個係後日啦，『後日大嶼』喇。我哋今日講嘅，係『明日新界』。」