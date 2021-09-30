區議員宣誓︱新界西10.8壓軸　包括涉初選鄺俊宇、還押中梁錦威

有元朗及屯門等新界西區議員收到政府發出的區議員宣誓儀式邀請函，儀式定於10月8日舉行，將繼新界東區議員之後，成為第四批、亦是最後一批宣誓的區議員。早前政府表示區議員宣誓分四批進行，相信10月8日的儀式將涵蓋元朗、屯門、荃灣、葵青及離島共五區。



區議員須於10月4日將填妥的回條以電郵方式，交回有關的地區民政事務處，宣誓程序和服裝指引與之前兩場無異。而新界東沙田、西貢、北區及大埔區議員，將於10月4日宣誓。



據悉，屯門及荃灣區宣誓儀式當日下午2時半舉行，而元朗區則訂於一小時後。現時新界西五區共有75名現任議員，當中包括因參與民主派初選而被捕的民主派元朗區議員鄺俊宇，他被捕後並未被起訴，其餘47人則被控串謀顛覆國家政權罪。同案的油尖旺區議員涂謹申，一樣曾參與初選而未被起訴，但宣誓後已被裁定無效。

葵青區議會主席梁錦威同樣屬於新界西，身兼支聯會常委的他，早前因拒絕應警方國安處要求遞交資料，而被控以「沒有遵從通知規定提供資料」罪，目前正還柙，未知宣誓安排如何。