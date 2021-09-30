葉劉批戲曲中心設計離地　不便長者出入：唔係個個好似我行得咁快

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今天（30日）在立法會提出「發展香港成為中外文化藝術交流中心」議案，包括建議政府設立文化、體育及旅遊局、設立專項的藝術交流發展基金等。



新民黨主席、行會成員葉劉淑儀批評，戲曲中心的場地設計「離地」，指不少欣賞戲曲的市民也是較年長，惟要到大劇院須「轉好多層電梯上七重天」，長者要出入劇院非常不方便，笑言：「唔係個個（長者）都好似我咁行得咁快！」葉劉認為，文體旅遊局成立後「唔好太多審查太多規管」，因文藝創作者多少有點反叛，只要行為不違反法例和道德底線，「呢啲文化歌唱活動由佢哋進行囉！」



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葉劉認為文藝創作者多少有點反叛，只要行為不違反法例和道德底線，「呢啲文化歌唱活動由佢哋進行囉！」。

倡文藝「唔好太多審查」 葉劉：創作者多少有點反叛

葉劉發言時狠批戲曲中心，指若到過倫敦、維也納等地的歌劇院，中場時間就是讓觀眾上廁所和吃小食，當地劇院的洗手間、小食亭等設施非常完善，「一出嚟就有冼手間、小食、有杯紅酒俾啲人帶入去」，反問「點解（戲曲中心）設計者咁簡單都唔知？」又指戲曲中心的英文名「Xiqu Centre」被外界嘲笑，認為如要把戲曲文化向全世界推廣，英文名應為「Centre of Chinese Operatic Arts」，惟這個錯誤也深入民心。

何君堯指出，香港一直不是文化沙漠，認為是被外界錯誤解讀，例如廟街出身的尹光、粵劇劇作家唐滌生等，形容這些也是非常豐富和悅目的香港文化，同樣也是沒有政府支持，「但佢哋有土壤、水分、陽光，咁就成長到」。他又提到過去曾有新馬師曾、紅線女等神級粵劇名伶，香港亦曾擁有過Beyond，佳作有《光輝歲月》和「海闊嘅天空」，還有G.E.M鄧紫棋。他認為發展藝術最緊要有心，直言「恐怕（政府）無咗個心」，若政府為發展文化藝術建立一隊龐大的公務員團隊，「但如果無心，都只會係一無是處。」

鍾國斌關注NFT：「我哋國家未必做到，但香港有優勢做到」

自由黨黨魁鍾國斌關注NFT（非同質化代幣）的發展，指這些虛擬平台售賣的產品「嚇死人」，一段30秒影片以39萬美元售出，一件藝術品更可以660萬美元成交。他指出，這些與Bitcoin等虛擬貨幣掛勾的藝術商業發展，在中國內地未必做到，但香港擁有優勢可做到，認為香港在發展NFT上前途無可限量。

民建聯劉國勳提出修正案，建議在教育系統落實一體多元的文化政策，以加強中華優秀文化的教育和學習體驗，以期向世界展示真實、立體、全面的中國，講好中國故事。他建議政府要推出政策說好中國故事，倡開放本地電視頻譜予內地電視台、在公共屋邨安裝衛星電視，讓市民可在港觀看內地電視台。