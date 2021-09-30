私隱諮詢委員會剔除傳媒代表　破回歸以來慣例

政府今日（30日）公布個人資料（私隱）諮詢委員會新一屆成員名單，是回歸以來首次沒委任傳媒代表。曾擔任多間傳媒高層的羅燦，由2015年起連續三度獲委任，完成共6年任期後，未再獲委任。



而政府今次新委任的三名成員，分別為香港航天科技集團趙質山、中華全國青年聯合會委員連浩民及長實楊逸芝，委員會暫時未見再有傳媒人接任。新一屆委員會的任期為兩年，由2021年10月1日至2023年9月30日。



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成員由政制局委任 回歸後長期有傳媒代表

根據《個人資料（私隱）條例》，私隱諮詢委員會設立目的，旨在「為任何與個人資料方面的私隱有關的事宜，或在其他方面與條例施行有關的事宜」，向私隱專員提供意見。諮委會由私隱專員擔任主席，成員則由政制及內地事務局局長委任，最多8人，可包括一名公職人員。

回歸後，傳媒代表長期在諮委會佔一席位，翻查紀錄，1996年被委任的傳媒人為《明報》劉進圖，當時官方稿件介紹他是記協前副主席；2002年開始由《星島日報》盧永雄接任；2008年開始委任當時同屬《星島日報》的蕭世和；羅燦則由2015年接任，其時是數碼電台的管理層。

依照慣例，每個傳媒代表大約在任6年，如盧永雄2007年獲委任時，政府公告特意列明，盧永雄有別於其他委員兩年任期，因已效力五年，任期為一年。

過往委任公告強調成員擁「不同」經驗

與羅燦一同卸任的鍾郝儀，今年6月獲續任為香港科技園公司董事局成員，兩人同樣在2015年就任，符合滿6年離任的慣例。另一未獲續任的林翠華，本身是中華電力有限公司人力資源總監，則僅在任4年，她今年７月底亦獲委任為退休金上訴委員會和公務員公積金計劃政府自願性供款上訴委員會的委員，任期今年8月4日開始，為期三年。

值得一提，政府過往的委任公告，都強調委員擁有「不同」及「廣泛」範疇的知識和經驗。時任私隱專員黃繼兒，在羅燦獲委任時，除了感謝即將卸任的夏淑玲及蕭世和多年積極參與，指他們對公署在推廣、監察及監管等工作貢獻良多。也歡迎新成員包括羅燦，形容「他們的智慧和專業知識，對我們保障個人資料私隱和維護資訊自由流通的工作，尤為重要。」