大灣區律師執業試　容海恩何君堯過關　何：無國家我哋乜都唔係

首次粵港澳大灣區律師執業考試今年7月舉行，不少本港法律界人士也報名參與。考試成績今（30日）放榜，新民黨立法會議員、大律師容海恩（Eunice）在立法會與黨主席葉劉淑儀見證成績揭盅，最終容海恩取得124分（合格分數為120分），成功過關。她指稍後須接受任期一個月的培訓，方能正式在內地執業。

何君堯同樣成功過關，稱與容海恩的分數「差唔多」，形容成績不算驕人，「但都幾嚇人」。何君堯稱要特別多謝國家，「喺呢度要特別多謝邊個？梗係國家啦！如果佢（國家）唔係整呢個試俾我哋（香港律師），我哋什麼都不是！」



容海恩冀前海執業 葉劉：帶埋我上去行下

容海恩指約花一個月時間溫習，坦言「初時覺得好難」，因考試內容很多，她感謝何君堯與她們一起溫習，又指她們組成溫習小組，到大律師馬恩國的律師樓溫習，令學習氣氛得以提升。容海恩指，通過考試後接受由中國司法部提供、任期一個月的培訓，但疫情關係，未知培訓時間和地點會否調整。

葉劉淑儀關注容海恩會到哪個城市執業，容坦言「無所謂」，不過其鄉下位於江門，「睇下有無機會返家鄉發展下」，又指前海很多大發展機遇。葉太笑言：「希望你上去執業，帶埋我上去行下。」

葉太祝又賀容海恩考試過關，「呢個月見佢好努力，黨慶都唔去得，仲借講義俾我睇，都真係好demanding（艱巨），佢考到絕對唔容易。」

何君堯同樣成功過關。（廖雁雄攝）

何君堯：如國家唔整呢個試 我哋乜都唔係

擁有香港、新加坡和英國執業資格的何君堯表示，他取得120多分，稱感謝導師的積極指導和同學勸勉，又感謝同學們成立溫習小組互相切磋，因此是次取得成果。何君堯形容成績不算驕人，「但都幾嚇人」。何君堯又稱要特別多謝國家，「喺呢度要特別多謝邊個？梗係國家啦！如果佢（國家）唔係整呢個試俾我哋，我哋乜都唔係！」

何君堯續指，同一個溫習小組中，大部分同學均取得120多分，「做人唔好太離地同潛龍，做嘅嘢剛剛好，合格之上就ok」。