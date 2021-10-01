十一國慶｜林鄭：中共以人為中心　港回到一國兩制初心

今日（1日）為十一國慶，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、及一眾政府高官早上於灣仔金紫荊廣場出席升旗禮，全國政協副主席、前特首董建華未見現身。會展隨後舉行國慶酒會。據了解，警方全港動員超過8,000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動順利進行。



據了解，警方全港動員超過8,000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動順利進行。（資料圖片/廖雁雄攝）

+ 5

【0840】特首林鄭月娥致辭時稱，今年是中國共產黨成立一百周年的大日子，過去幾個月，社會各界舉辦了不少慶祝中國共產黨百年華誕的活動，包括主題論壇、座談會、大型展覽、特別製作的電視節目等，回顧了一個以人民為中心的政黨在一百年來為人民奮鬥的輝煌歷程，展示中國在共產黨領導下「站起來、富起來，再到強起來」的歷程，形容這些慶祝活動，為提早慶祝國慶揭開序幕。

林鄭月娥指，今年國慶對香港來說別具意義，稱香港作為國家根據憲法成立的特別行政區，香港在《國安法》和「完善選舉制度」的雙重保障下，真正踏上一國兩制的正確軌道，「可以講係比回歸以來嘅任何時候，都更具備發揮一國兩制獨特優勢嘅條件、更可以積極融入國家發展大局」，形容是開創更美好未來，更體現與國家同發展、共繁榮的精神。

林鄭又稱，現在香港回去「一國兩制」的初心，只要堅持維護國家主權、安全及發展利益、確保愛國者治港，「我肯定講，港企、港商、港人喺內地發展嘅機會空間只會更多，為香港經濟投入更大嘅動力，為香港嘅青年人帶嚟更多多元嘅發展」；又稱在慶祝國慶的日子，也是應更深刻體會到中央對維護一國兩制的堅持決心、「對於香港同胞一如既往嘅關懷」，稱「我哋應該要維護國家安全、喺確保愛國者治港嘅堅定立場下，作出令國家安心嘅回應」。

外交部公布早前公布美國干預香港事務的事實清單，特區政府同時發布香港營商環境報告，林鄭稱，事實清單再次證明中國為香港制訂和實施《國安法》及今年完成「完善特區選舉制度」的必要性，營商環境報告則說明外國政客、西方傳媒的抹黑和詆毁，並無動搖香港固有優勢，稱展望未來十四五規劃綱要對香港的大力支持，粵港澳大灣區建設、中國國內大循環、國內國際雙循環發展格局，以及上個月公布前海方案和橫琴方案，將為香港帶來無限機遇。

林鄭致辭時提到她訪問內地的經歷，稱在每年慶祝國慶日活動上，官員也會列舉數字，形容國家的經濟成就和人民生活水平提升，亦會引用事例說明國家科技的突飛猛進，以及在國際舞台上展示的大國風範，但對內地以外的人士包括香港居民，最能夠令人感受到國家飛躍發展，就是內地讀書、就業、居住，或者每隔一段時間「返去內地走一走」。

林鄭月娥稱，她三天前從內地公幹回港，訪問了中國西部三個主要城市，包括四川省成都市、重慶市、陝西省西安市，她稱自己雖然因早前參與香港援建四川工作，成為了成都的常客，但每一次到訪成都，也會覺得成都「越嚟越有活力」，「不愧被形容為嚟咗唔想走，走咗仲想返嚟嘅美麗都會」。

至於重慶和西安，林鄭稱她是分別相隔42年和10年再次到訪，形容感覺更加強烈、對國家取得成就更敬佩，稱當她夜遊重慶，看到長江、嘉陵江兩岸兩江四岸的璀璨燈光、及朝天門的繁華景象，「不禁讚嘆呢個內陸山水城市奇蹟般嘅蛻變」，又指西安作為千年古都和中華文明的發祥地，兵馬俑、唐朝大明宮遺址的保育工作，亦展示中國在發展經濟的同時，對中華民族歷史和中華文化傳承的高度重視。

林鄭月娥指出，對香港而言，四川、重慶和陝西都有一個共通點，就是香港也是三地境外投資來源地的第一位，香港企業遍布成都、重慶和西安，不少項目也是當地居民生活的熱點，再次說明香港在中國40多年來改革開放進程的參與者，貢獻者，亦都是受惠者。林鄭提到，過去四年多她以行政長官身份訪問內地省、區、市，感受到大量香港企業在內地投資興業，成就了今日香港作為國際金融商貿航運中心的地位，亦都為香港專業服務開拓廣闊空間。

【0820】國慶酒會正式開始前，大會安排鼓樂團及香港雙截棍總會一同表演。林鄭月娥其後進場，與駱惠寧、鄭雁雄及全國政協副主席梁振英同坐一枱。財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、則及前特首曾蔭權伉儷四人一枱。駱惠寧儀式開始前，行近曾蔭權，兩人短暫站立交談。

+ 9

升旗禮董建華未現身 儀仗隊以中式步操進場

【0759】警隊護旗方隊及儀仗隊繼今年七一升旗儀式採用了中式步操，今日進場時先操用有「鵝步」之稱的中式步操進場，到走近旗桿時才換回英式步操。升旗儀式正式開始，飛行服務隊兩架直升機分別懸掛國旗及區旗飛越維港上空。

+ 7

【0752】行政長官林鄭月娥與丈夫林兆波進場，全國政協副主席董建華未有現身。

【0746】全國人大常委譚耀宗、立法會主席梁君彥、前特首曾蔭權伉儷、行政會議召集人陳智思到場。中聯辦主任駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄及全國政協副主席梁振英伉儷就座；政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等人也就座。

【0732】警方將灣仔會展左右兩旁通往金紫荊廣場的行車道完全封閉，出席升旗禮及國慶酒會的傳媒和嘉賓均須經港灣道會展入口才能到達金紫荊廣場。警察銀樂隊由7時30分開始奏樂，並進場到金紫荊廣場，出席嘉賓陸續進入會場。