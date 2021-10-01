直播 ‧ 國慶｜林鄭率高官出席升旗禮酒會　全港八千警力防亂

今日（1日）為十一國慶，特首林鄭月娥和政府高官早上於灣仔金紫荊廣場出席升旗禮，隨後在會展舉行國慶酒會，一眾問責官員及部分中央駐港機構代表等出席。據了解，警方全港動員超過8,000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動順利進行。



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據了解，警方全港動員超過8,000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動順利進行。（資料圖片/廖雁雄攝）

【0759】警隊護旗方隊及儀仗隊繼今年七一升旗儀式採用了中式步操，今日進場時先操用有「鵝步」之稱的中式步操進場，到走近旗桿時才換回英式步操。升旗儀式正式開始，飛行服務隊兩架直升機分別懸掛國旗及區旗飛越維港上空。

【0752】行政長官林鄭月娥與丈夫林兆波進場，全國政協副主席董建華未有現身。

【0746】全國人大常委譚耀宗、立法會主席梁君彥、前特首曾蔭權伉儷、行政會議召集人陳智思到場。中聯辦主任駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄及全國政協副主席梁振英伉儷就座；政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等人也就座。

【0732】警方將灣仔會展左右兩旁通往金紫荊廣場的行車道完全封閉，出席升旗禮及國慶酒會的傳媒和嘉賓均須經港灣道會展入口才能到達金紫荊廣場。警察銀樂隊由7時30分開始奏樂，並進場到金紫荊廣場，出席嘉賓陸續進入會場。