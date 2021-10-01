十一國慶｜駱惠寧落區訪劏房　葉劉讚貼地：特區官員醒覺了沒有？

中聯辦主任駱惠寧昨（30日）探訪旺角「籠屋」住戶，稱「耳聞不如目睹」，「20萬人居住條件如此的艱苦，絕對讓人感到心裡面很沉重。」駱惠寧強調：「住房問題已成為最大的民生問題，這確實是老百姓的煩心事，一直牽動中央的心，中央很關心的！中央領導多次強調，要加大力度來解決住房問題。」

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今（1日）撰文，指駱惠寧落區走訪基層，不但表達了中央政府對香港的關心及支持，亦同時反映中央對香港深層次問題瞭然於胸、掌握民情的「貼地」程度，以及解決香港各種民生問題的決心。她批評特區政府官員於體察民情方面似乎未見力度，未真正走入群眾，對香港各種民生問題似乎無動於衷，「在此不禁問一句：『特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？』」



中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶。（中聯辦）

批港官未真正走入群眾

葉劉淑儀以《駱主任走入群眾體察民情，特區政府呢？》為題撰文，指駱惠寧落區走訪基層，不但表達了中央政府對香港的關心及支持，亦同時反映中央對香港深層次問題瞭然於胸、掌握民情的「貼地」程度，以及解決香港各種民生問題的決心。

葉劉其後狠批港府官員，指特區政府官員於體察民情方面似乎未見力度，除了出席各式各樣活動外，並未真正走入群眾，對香港各種民生問題似乎無動於衷，「在此不禁問一句：『特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？』」

駱惠寧到九龍深水埗街坊福利會會堂，察看由中企組織的「醫療服務進社區」活動。 (中聯辦)