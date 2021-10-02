傳「國殤之柱」或移走　港大：不時檢討風險管理　蔡耀昌籲勿怕事

被警方控告「煽動顛覆國家政權」的支聯會接連受壓，上月25日正式啟動解散，其後卻被進一步凍結資產，清盤受阻。港大「六四」雕塑「國殤之柱」傳出將被移離校園，加上港大已收回學生會設施管理權，目前「國殤之柱」去留成疑。



支聯會公司秘書兼清盤人蔡耀昌不揣測傳聞，但強調過往與校方的接觸，清楚得到確認「國殤之柱」所屬權由支聯會擁有，警方凍結支聯會的資產亦不包括「國殤之柱」，現階段沒收到港大或任何官方消息。



蔡指大學享有高度自主，「唔應該因為驚就話搬，除非有日法律話你違法，唔搬就會拉校長」，認為大學做任何決定均須先諮詢學生，考慮市民感受及聯絡支聯會。港大發言人回覆《香港01》查詢，指校方不時會檢討校園內風險管理及設施使用情況，對揣測性的報道不作回應。



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「國殤之柱」由丹麥雕塑家高志活贈予支聯會，在回歸前被港大學生會移入校園存放，其後經學生表決永久擺放。近日有專欄引述消息指，港大因支聯會捲入國安案件，將主動出手移走雕塑。

蔡耀昌：港大認可支聯會擁有權

蔡耀昌回應指，「國殤之柱」有眾多持分者，大學校園不應單方面決定，其中包括所屬權，舉例2012年港大興建百周年校園時須移動雕塑，都直接找支聯會及學生會商討，「最後（校方）提出兩個重置地方，由我哋揀」，故支聯會的擁有權及學生會的管理權，均獲校方確認。

蔡指因為雕塑長期擺放，校方承擔了日常管理，由校方計算過力學及評估安全風險，並在支聯會同意下加了鋼索鞏固。所以，雕塑的擺放是獲認可、也是校方尊重各方意見的結果，現時成為了港大一部分，不能夠單純因政治氣氛而改變。他又相信「國殤之柱」只涉日常校園設施管理，不認為涉及校務委員會或校董會，認為大學管理層應尊重被賦予的自主權。