持續更新 ︱林鄭介紹《施政報告》　相信創新科技區可媲美矽谷

特首林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，大篇幅勾劃出香港未來發展，毗鄰深圳的新界北成為未來發展重鎮，整個規劃藍圖涵蓋交通、房屋及產業發展等，著力加強與內地基建連繫， 配合大灣區分工定位。長遠規劃例如政府架構重組、及覓地建屋的一系列鬆綁措施等，以至連任問題，預料都是記者追問焦點。

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【16:18】林鄭表示「拆局」是「工欲善其事」，強調調整的是最高層決策局，而重組架構需要修訂相關法律。她強調將重組建議交給下屆政府相當重要，但指如果今屆政府已完成改組，下屆將需要「硬食」，強調「我唔做呢啲違政治倫理嘅事」。

她又指，認為下屆特首如果同意改組，即可與立法會討論，可在7月1日推行，當選後在物色司局長時已可立即找人。她強調改組是社會想做，「你可以話我係好負責任嘅人，唔會因為自己任期快完而唔做野」，但強調拆局與連任與否無關。

林鄭另指，基本法23條立法是責任所在，批評以往多屆政府「遮遮掩掩」，強調對國家及人民都是風險，日後所有官員都會理直氣壯，不會模稜兩可。她表示希望在下屆立法會內完成，強調將會有諮詢工作，已載於立法建議便覽內，但正因需要諮詢，難在任內完成，對於有指推卸責任覺得奇怪，強調任何只要看看時間表，就知道希望今屆內完成並不實際。她又提到要做好公眾宣傳，需要一定時間。

林鄭月娥《施政報告》記者會結語。（周禮希攝）

【16:12】林鄭指，在國家安全及愛國者治港的雙重保障下，特區政府應比回歸後任何時候，更有基礎、信心等能力落實《施政報告》願景，但市民大眾的支持必不可少，因此今份《施政報告》的主題是「齊心同行開創未來」。

【16:06】林鄭月娥表示，未來10年房屋政策應達標，未來可足夠建33萬公屋；私營房屋方面，可提供170公政府主導土地，10萬個私人單位，未計私營發展商手持的土地。她指，今年首8個月內，許多私人土地改地契、市區重建以增加房屋供應，料未來10年都可以達標。她指，至2046、2047年，連同人工島填海及北部將可提供40萬至50萬個單位，料為七比三的公私營比例，連同北部都會區可提供16萬至18萬個單位，最高可提供約110萬個單位，再加上精簡法定程序、釋出「祖堂地」等，料可多於110萬個單位的水平。她說目前全港總單位數目約290.3萬個，即增加34至38%個單位，有信心房屋問題可徹底解決。

【16:01】林鄭表示希望繼續發展數碼港，希望有標誌性項目。她亦提到將會建設新田科技城，提到落馬洲河套區加上新田科技城的150公頃後，加起來有247公頃用地，再加上深圳300公頃有540公頃創新科技區，相信可與矽谷媲美。此外，林鄭到訪大專院校時，各校建議政府批地給各院校進行科研，林鄭表示完全支持。

大專院校的科研要產品化，因此香港需要再工業化。她覺得香港有很大潛力，在進行智慧製造和工業生產，她看到科學園的先進製造業中心很受歡迎，因此會設第二個先進製造中心，以及在新田建立另一中心。

林鄭表示，將在港深創科園做第三個生命健康創新科研中心。至於人才方面，林鄭表示將繼續「傑出創科學人計劃」，並繼續研究有關科研資金的計劃。

【15:53】在創新科技發展上，林鄭月娥表示，今屆政府會沿用白石角科學園，故重新啟動馬料水填海，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。她指，當日有人反對填海是因為土地用作住宅用途，引致交通擠塞，但相信作科學園擴建，對交通影響不大。

另外，會改善白石角科學園交通，東鐵線的大學站以北加建車站，並會重新為教大運動設施重新選址。車站上蓋可以興建公營房屋、停車場及商場，目前已找到相關土地。至於第5期數碼巷，會增建4成樓面面積，流浮山亦冀設創科落戶地方。

林鄭講解《施政報告》時，旁邊展示架突然倒塌。

【15:50】林鄭月娥稱，目前北部都會區只是一個概念，但政府花了3至4個月做大量工作，並邀請了前規劃署署長凌嘉勤擔任顧問，並非「齋講」。她說，政府提出10項行動方向，及45項行動項目，包括與建5條新鐵路，例如有洪水橋至前海的跨境鐵路，政府已在洪水橋新鐵路站的地底預留數公頃作跨境鐵路站；北環線向北伸延接入深圳的新皇崗口岸；東鐵綫伸延至深圳羅湖，並增設非過境的羅湖南站。

【15:48】林鄭月娥向記者介紹《施政報告》時，旁邊展示架突然倒塌，林鄭尷尬一笑後繼續發言。

【15:37】特首林鄭月娥開場發言表示，自己發表了任內最後一份施政報告，為「齊心同行、開創未來」。她之後重點介紹各工作。林鄭提到今年亦有附篇，交代過去4年多的措施，亦有逾300新措施；另外有北部都會區發展策略、十四五規劃的「八個中心」便覽、40項提交下屆立法會的立法建議。她提到，即將公布《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》最終報告，將提到最新欠地數字，與及有關氣候的計劃。

她特別提到北部都會區，強調是綜合發展，要有多種不同的作用，並與維港都會區對比，指後者成就了香港今日，而新的都會區選址北部理所當然，因為仍未開發。林鄭指，300平方公里範疇，差不多三成香港地方都涵蓋在內。她補充指，維港都會區未來將包括「明日大嶼」的交椅洲人工島填海，指兩個都會區將南北相互輝映。

林鄭強調，目前北部都會區零散，之後會整全發展，無需要定下界線，如做得好可以幅射至其他地區，以至深圳。她指，本港與深圳已有多個陸路口岸，是全世界最頻繁的口岸，強調發展都會區的意義重大，在國安法後本港更有條件發展，是特區首次以突破思維，超越深圳的行政界線，相信港深合作將令兩地在大灣區發揮雙引擎作用。

她亦強調，都會區將加強基建發展，令不同小區有聯繫；北部都會區需要完善創科產業系統、同時要令城市及鄉郊結合，更積極的生態，令區宜居，宜就業，宜遊玩。

《施政報告》記者會主題佈景。（周禮希攝）

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