梁振英批《立場新聞》選擇性報道　指屬美國代理人　促開誠布公

《立場新聞》與「國際調查記者同盟」（ICIJ）合作，昨日（4日）公開「潘朵拉文件」，披露全國政協副主席、前特首梁振英於出任特首期間，兼任戴德梁行日本公司董事逾一個月，但其利益申報未有提及；另透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司的三成股權，最後於2015年出售，得款20萬英鎊。



梁振英今晚（5日）再反擊有關指控，批評《立場新聞》別有用心，作選擇性報道，更斥《立場新聞》是美國代理人，要求《立場新聞》公開與美國政府、政界人物和非政府組織的關係。



梁振英：小股東會知附屬公司買賣什麼資產嗎？

梁振英批評《立場新聞》別有用心，指申報制度的要求是只要持有1%的股權，便要申報這家公司的名稱，「你作為小股東，這家公司下面開設什麼附屬公司，附屬公司買賣什麼資產，相對於大股東，你有話事權嗎？你會及時知道嗎？怎樣申報？」

他批評說：「《立場新聞》選擇性報道。明知其他行政會議成員也只是申報母公司，不申報子公司，為什麼《立場新聞》不質疑？」

梁指控《立場新聞》混淆視聽，稱制度要求公開申報公司名稱，是要讓公眾人士知道利益的性質和範圍，而不是每一個細節和交易，「其他行會成員有申報交易嗎？同理，申報地產也不必申報具體地址和投資額多少，更不必申報買入賣出價。」他續說，防止利益衝突的重要關口是出席行政會議時按議題申報利益，而不是靠利益申報冊上的公司名稱。

他更指控《立場新聞》是美國的代理人，「請《立場新聞》開誠布公，公開它和美國政府、政界人物、非政府組織和新聞界的關係。」