與港人同行？林鄭月娥稱若同行要違反國家安全　惟有分道揚鑣

特首林鄭月娥今（6日）發表任內最後一份《施政報告》，主題為「齊心同行 開創未來」。林鄭月娥晚上出席傳媒論壇，被問到港人是否願意與她同行，她稱同行是雙方的，但「一國兩制」無法妥協，「如果認為同我同行要違反國家安全，或者脅迫中央、脅迫我推動政治改革，咁無辦法應承，惟有分道揚鑣。」



對於本港近期的移民潮，林鄭月娥指自己以平常心面對，不會刻意吸引港人回流，「如果對香港有感情，又覺得自己係中國人，係『一國兩制』下有咁好機遇，點會捨得離開香港呢？」



林鄭：太睇民望唔係我風格

被問到香港人是否與特首同行，林鄭月娥說「一國兩制」、憲制秩序無法妥協，「同行係雙方嘅，我唔可以拉住你同我一齊行......如果認為同我同行要違反國家安全，或者脅迫中央、脅迫我推動政治改革，咁無辦法應承，惟有分道揚鑣，大家都唔係志同道合，點樣同行呢？」她又稱，她不是過於看民望做事的人，「我每日只能夠問心無愧推動我認為要做嘅工作，如果太睇民望、或太做民望工程，恐怕唔係我嘅風格。」

林鄭月娥4年前曾表示對於年輕人「不甘心、不放棄、不捨得」，今日被問到會否放棄與她意見不一的年輕人，她僅稱會依法辦事，自己亦曾經努力過，去年《施政報告》指如有犯輕微罪行的青年人可簽保守行為，但採用此方法的數字不多，認為是傳媒、社交媒體迷惑青年人令他們不認錯。

強調港人移民是個人選擇 平常心面對

至於這份《施政報告》措施能否令移民人士回心轉意，林鄭月娥指，移民是個人選擇及自由，自己會以平常心面對，不會阻止港人離開，亦不會刻意吸引港人回流。她說，今份《施政報告》勾劃未來，香港經濟發展、居住環境等各方面將愈來愈好，「如果對香港有感情，又覺得自己係中國人，係『一國兩制』下有咁好機遇，點會捨得離開香港呢？」