直播｜北部都會區需時20年　林鄭：市民或感空泛　設滾動進度計劃

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》昨日（6日）出爐，提出面積達3萬公頃的新界北都會區發展藍圖，區內可提供近百萬個住宅單位，容納250萬人口，形成「南金融、北創科」格局，但未有計算造價，規模之大備受觸目。林鄭今早10時30分出席立法會接受議員提問，《香港01》進行直播。



林鄭月娥指，明白市民可能覺得有點空泛，需要20年時間，「20年唔係好長時間」，指提出發展古洞北至今已14年。



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【10:56】民建聯立法會議員何俊賢表示，這份《施政報告》除了「有血有肉」，亦有膽色和大謀略。惟他稱在新界北收地發展方面，政府將收回魚塘作保育工作，他認為政府應協助受影響的持分者，協助業界過渡轉型。

林鄭指完全上完全認同，又指提出的是積極保育政策，希望漁農業可在新時代有更好的發展，整合養魚和務農，讓他們在新運境下運作。林鄭提及，何俊賢曾與她會面時談到「眼濕濕」，認為政府幫助業界不到位。她強調不會只用一套方法，希望對方可以多提意見。

何俊賢再指，希望林鄭明白，現時政策不足以處理業界的問題，期待能在政策上調整，將舊業界變革求新。

容海恩形容報告「有血有肉」 林鄭： 恭喜你大灣區執業試合格

【10:48】新民黨容海恩形容《施政報告》「有血有肉有感情」，配合新時代發展，應對挑戰外，帶有偉大目標，可與國家達到共贏共享。她問及《施政報告》雖有遠景，短中期如何關懷中產人士。

林鄭回應表示，多謝容海恩用這種方法形式施政報告，自己也是第一次聽，昨晚想過認為容可能正確，指自己催促工作「牙血都出埋」，希望官員快速、大量、大膽地做，笑言大家都見她感情流露。

她又指，專業人士要開拓服務空間，有粵港澳大灣區、前海方案，指深圳一向認為要依靠香港、服務內地、面向世界，指鄰近地區都需要專業服務，需要國家政策便利香港專業人士進入大灣區服務。林鄭又恭喜容海恩在大灣區執業試合格。

容海恩追問特首，會否一同落區了解民困，林鄭月娥指，昨晚已在臉書提到過去幾年一有機會便與斗運房局長陳帆一同探訪劏房戶及離開劏房的家庭，相信每名局長都願意多做這些工作。

林鄭月娥出席答問會。（盧翊銘攝）

黃國健擔心北都會有變故 林鄭：設滾動進度計劃

【10:43】工聯會黃國健形容北都會是鴻圖大計，但除了受鼓舞，亦感到有些不踏實，因為推行期長，期間可能有變故，建議政府提出進度表讓全社會監察。

林鄭月娥回應指，長遠規劃難免令人覺得空泛，但強調廿年的規劃期並不長，舉例古洞北發展由提出，到現時開始推售土地已經14年。她稱將在行政、規劃等程序上大刀闊斧精簡，而北都會規劃亦列明十大方向等，將設有未來十年滾動進度計劃，會持續更新區內的房屋、基建達標的情況，希望可增加透明度，讓議員監察。

【10:30】特首林鄭月娥在開場發言稱，要再次向立法會議員表示「衷心謝意」，稱立法會運作回復正常，在議員的配合下，延任後的立法會成果豐碩，立法、撥款工作破紀錄，又指正正因這種行政立法關係，令她有信心提出既長遠但有點爭議性的項目，認為在立法會能就相關項目和建議充分地以理性交流、互動。