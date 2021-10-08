施政報告︱港澳辦讚體現擔當作為　謀劃長遠致力解深層矛盾

特首林鄭月娥任內最後一份《2021年施政報告》，提出新界北部都會區、以及一系列配合創科發展、及「十四五」的大型規劃藍圖，被外界視為「連任政綱」，但她一律拒評。

國務院港澳辦積極評價，認為這份《施政報告》立足當前，謀劃長遠，致力於解決香港深層次矛盾和問題，體現了擔當作為的精神，受到社會輿論廣泛好評。



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港澳辦發言人希望，香港社會各界人士積極參與施政報告的討論，多提建設性意見建議，支持行政長官和特區政府依法施政，共同謀劃和建設香港更加美好的未來。發言人又稱在制定實施香港國安法和完善香港選舉制度的多重保障下，香港迎來良好發展局面。