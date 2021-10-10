中聯辦續落區訪街市商販　林鄭月娥：看不到「第二支管治團隊」

中聯辦秘書長王松苗與行政財務部陳志斌等12名官員，在國慶期間分成3個調研組，先後到訪西環副食品批發市場、港九多個街市及商舖等，了解貨品價格、進貨管道、銷售情況及疫情影響。

對於中聯辦連日落區，特首林鄭月娥今日（10日）表示，不可代表中聯辦發表意見，但在「一國兩制」之下，中聯辦直接向中央負責，是中央在港代表，他們關心一下香港市民，了解現時市民生活情況，是「好自然嘅事」。不過她強調，無論如何最終解決民生問題、紓解民困的，都是特區政府做，這是高度自治的精神。



市民向中聯辦反映更有效？ 林鄭：制定政策是港府

林鄭月娥出席電視節目時表示，由於特區政府部分民生政策，亦涉及到中央部委，如果中聯辦親身了解，對於他們日後向中央反映意見就更加方便，她形容為「事半功倍」，如放寬漁業在內地水域工作的政策。

被問到日後市民遇到問題是否直接向中聯辦反映更有效，林鄭重申：「最終制訂政策、紓解民困的，都是特區政府。我們什麼意見都會收到，包括中聯辦、不同的社團、1,500人選委會，人人都可向特區政府提交意見。」她又強調，看不到「第二個管治團隊」的情況。

商販指疫情影響生意

調研組分別到了西環副食品批發市場、深水埗北河街街市、跑馬地黃泥湧街市、香港仔鴨脷洲街市、德輔道、海味街等地。其中，王松苗與財經事務及庫務局副局長陳浩濂到西區副食品批發市場，向果販了解水果銷售情況。有商販表示受疫情影響，生意下降許多，希望日後市場方面可以放鬆人流限制，讓零售客戶進入批發市場；也有檔主借機會反映，看到很多年輕人居住空間狹小，希望這些問題不要拖成社會隱患。

香港蔬菜批發商會表示，運輸蔬菜的貨車司機往返內地與香港，遇到內地海關抽檢時，有時要在車上等一晚到第二天才放行，希望海關抽檢能快一些或早些做，避免司機通宵等候。王松苗表示會盡快找渠道反映。

陳志斌則向鮮肉檔主了解肉類銷售情況。一名檔主指，目前鮮肉銷量比以往平均下降了30%至50%，之前每天售出3至4頭豬，目前只能銷售2頭，賺錢比較困難。亦有業內人士反映，目前進港生豬實行「日日清」，當日進港當日屠宰，缺乏可以調劑市場供應的「蓄水池」，商家不敢多進，本港肉價因而居高不下；加上香港與內地豬隻檢疫標準不一，一旦被退回，也直接影響香港當日生豬供應數量，推高價格。

中聯辦秘書長王松苗（右二）與店主、行業代表座談。（中聯辦圖片）

業界嘆內地大閘蟹不能直接供港

調研組前日（8日）亦與多位店主、批發行業代表及特區政府有關部門代表召開座談會。香港食品委員會代表反映，內地與香港在食品衞生標準方面尚未統一及互認，導致內地的大閘蟹不能直接運到香港，須經其他國家如南韓轉機再運抵香港，間接推高進口價；有商戶表示，兩地市場如高度融合，香港商戶要與內地同行競爭，壓力不小。

出席座談會的陳浩濂與漁護署的代表表示，下一步要落實好政府有關紓困措施，幫助商戶渡過難關，繼續共同服務好香港市民的「菜籃子」。