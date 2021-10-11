南沙粵港合作諮詢委員會設立服務中心　梁振英：發揮群聚效應

廣州南沙粵港合作諮詢委員會服務中心今日（11日） 正式啟用，身兼諮詢委員會顧問的全國政協副主席梁振英出席位於南沙的中心啟用禮。他致辭時表示，設立服務中心目的為聚集香港機構，在南沙當地發揮群聚效應，從而深化兩地交流和合作。

梁振英強調，香港和廣東的傳統優勢結合，將有利金融、貿易、科技創新等產業發展。



稱兩地土地規劃互相借鏡

廣州南沙粵港合作諮詢委員會今年4月成立，服務中心今正式啟用，有16個非牟利工作機構已進駐，包括香港中華總商會、香港警察隊員佐級協會等，服務中心將為他們提供免費的辦公場地及工作人員，助港企融入大灣區。

梁振英提及，諮詢會成立初期，會以政府諮詢委員會的常設機制，建立9個專項小組，包括金融合作、土地規劃小組等，其後再成立服務中心。他又指，在土地規劃小組方面，香港和內地專家會就建設「港式社區」進行溝通，討論社區和產業研究。

對於土地規劃小組會否參考內地模式，從而規劃本港土地，梁振英稱兩地會互相借鏡 ，又指香港專家會分享香港的土地制度法規，同時會持開明的態度參考內地法規制度。

被問到特首林鄭月娥在《施政報告》提岀的「北部都會區」，以及對方不同意發展郊野公園邊陲，梁振英未有回應，僅稱今日集中討論廣州南沙粵港合作諮詢委員會。