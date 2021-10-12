直播｜林鄭：短期內邀專家開會　討論何時啟動為特定組群打第三針

特首林鄭月娥今（11日）出席行政會議前見記者，料《施政報告》提出的北部都會區建議將成為焦點；另熱帶氣旋「獅子山」上周末襲港期間，天文台發出八號烈風或暴風信號的時間引起爭議，料有關爭議將成為傳媒關注焦點。



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【10:10】世衞專家組建議，完成接種中國科興或國藥新冠疫苗的60歲及以上人士，應該接種第三針加強劑。林鄭月娥指，短期內會邀請專家開會，何時啟動為特定組群人士打第三針。

【10:00】被問到近日要求房委會如建屋太慢，應自行繳付現金津貼的言論，林鄭澄清這不是一個建議，只是個「得意的想法」。

【09:52】特首林鄭月娥今早出席行會前表示，天文台已經發出三號強風信號，今日稍後或會發出八號強風信號，在颱風襲港期間，她希望市民做好預防措施，留意天文台的信息發放。

林鄭又指，天文台台長昨日已就獅子山風暴作出交代，強調政府每日都會想想如何改善信息的發放，但她認為天氣是變幻無常，特別是在氣候變化之下，這些極端天氣情況的出現會越來越多，故她在《施政報告》提及，目標在2050年香港達致碳中和，環境局局長亦已提出一系列減碳的目標和行動。她期望社會可以多關注有關計劃，同時身體力行支持減碳工作，特別在節省能源和廢物回收兩大方面。