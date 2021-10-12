馬會「a家」服務可租樂齡科技產品　林鄭：科技改善生活減輕壓力

行政長官林鄭月娥今日（12日）出席賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務啟動禮，她表示，本屆政府投放在安老服務的經常開支，4年間增加了85%，指政府重視安老服務。



林鄭又說，政府在2018年撥出10億元設立「樂齡及康復創科應用基金」，以改善服務使用者的生活，並減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力，至今已批出五個批次共3.8億元。



65歲以上人口比例 2040年料佔30%

林鄭在活動致辭時表示，目前目前香港65歲或以上的人口佔總人口約19%，預計到了2040年將升至30%，對醫療體系和福利機構，特別是安老服務，都是很大挑戰，而科技則可以幫長者及照顧者一把。

林鄭說，政府一直希望以居家安老為本，院舍照顧只是後援，最好不用入住院舍，而日間護理和居家照顧十分重要，《施政報告》亦提出增加服務。她指本屆政府將資助家居照顧服務的名額由約8,400個增至1.34萬個，「長者社區照顧服務券試驗計劃」服務券數目亦有3,000張增至8,000張。

樂齡基金已資助1300單位購買或租用產品

林鄭表示，為推動樂齡科技，政府在2018年撥出10億元設立「樂齡及康復創科應用基金」，資助合資格的安老及康復服務單位，申請購置或租借或試用科技產品，以改善服務使用者的生活，並減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。項目至今批出超過3.8億元，資助約1,300個安老及康復服務單位，購買或租用超過9,600件科技產品。

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，是為期4年半的試驗計劃，為長者提供包括評估、安裝及定期探訪的一站式器材租賃服務，提供超過20款、300多件樂齡科技器材給市民租用。