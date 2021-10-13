港大限國殤之柱今日移走　支聯會： 港大與高志活接洽較合適

港大上周四（7日）去信支聯會，要求支聯會於今日下午五時前，移走「國殤之柱」，否則視之為放棄。支聯會今（13日）在限期前回覆港大指，「國殤之柱」屬於原創者高志活，對方近日已公開表明他是「國殤之柱」擁有人，亦得悉對方正委託律師跟進有關情況，故支聯會認為，由港大直接與高志活代表律師接洽較為合適。



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蔡耀昌：港大有有社會責任及使命保留「國殤之柱」

支聯會表示，高志活在1997年借出「國殤之柱」予支聯會供在香港永久展覽，其後1998年香港大學學生會交由全民投票過，在校園永久擺放「國殤之柱」，翌年6月4日晚由港大學生會將「國殤之柱」由維園運往港大黃克競樓平台擺放至今。高志活曾在2013年來港修葺「國殤之柱」和重新髹上橙色。

支聯會又指，高志活近日發聲明表明仍是「國殤之柱」擁有人，據悉他已委託律師跟進「國殤之柱」有關事宜，故由港大校方直接與高志活代表律師接洽處理較適合。支聯會清盤人蔡耀昌認為，港大作為一個具言論及學術自由的空間，有社會責任及使命保留「國殤之柱」，期望校方可依從過往20多年的行事標準，容許「國殤之柱」於港大校園豎立。

國殤之柱創作者高志活。（高志活Facebook）

高志活：已去信港大召開聆訊

高志活今晨向傳媒發聲明指，已成功在港委聘律師，本港時間昨早11時已向港大發出律師信，要求召開聆訊（hearing）。高志活強調，希望他的擁有權可獲尊重，並將雕塑運離香港，確保過程有序以及無任何損毀。高志活重申，若雕塑因此被破壞，校方有責任作出賠償。