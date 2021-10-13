聯合國人權專家促廢國安法　轟扼殺人權：拘鄒幸彤旨在平息異見

被警方指控為外國代理人的支聯會，前副主席鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」及拒交資料，近日申請保釋再度被拒。聯合國人權理事會4名特別報告員昨（12日）發表聯合聲明，對事件深表關切。

他們認為《港區國安法》不符國際法和中國人權義務，是不正當地利用恐怖主義和煽動叛亂指控，來扼殺基本權利行使；拒絕保釋的理由及限制報道，也引發審訊是否公平的憂慮。他們敦促政府立即廢除及獨立審查《港區國安法》，並以書面向中國政府表達關切。



質疑以顛覆國家平息異議

4名特別報告員均來自相關領域，包括「打擊恐怖主義同時促進和保護人權問題特別報告員」Fionnuala Ní Aoláin。他們關注到鄒幸彤及相關人士被捕，認為鄒所屬的支聯會只是舉辦一年一度的六四燭光守夜，但相關人士卻根據《港區國安法》，遭到逮捕及面臨類似指控。

他們稱來自《港區國安法》的指控，正在扼殺受國際法保護的人權，包括言論及集會自由、以及參與公共事務的權利；又稱恐怖主義和顛覆國家是極其嚴重的罪行，國際法有嚴格定義，當政府不當使用這些指控來為平息國內異議、限制抗議和遏制社會和人權維護者的批評時，會貶低控罪的嚴重性、破壞有關法律標準的完整性，削弱對人權和國際和平安全具約束力的規範。

國安法掀公平審判憂慮

聯合聲明同時關注「外國代理人」在《港區國安法》的定義，認為任何組織尋求、接受和使用外國資金，不應有不適當的障礙，他們指因而遭受懲罰是侵犯了結社自由等人權。聲明提到《港區國安法》引發了對公平審判的擔憂，包括法官以鄒獲釋將繼續威脅國家安全為由，拒絕保釋申請。

他們指「香港需要重振獨立的司法機構，暫停適用這項法律，並從根本上重新考慮其用途。」