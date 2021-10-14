港深就洪水橋前海鐵路設專辦　陳帆：首階段研究明年完成

新一份《施政報告》提出發展「北部都會區」，涉及5條鐵路項目，運輸及房屋局局長陳帆今（14日）出席港台節目《千禧年代》表示，就連接洪水橋至深圳前海的鐵路項目，當局已經與深圳成立專辦，預料明年完成首階段研究，其後再討論走線、造價、分攤合作機制等。

黃偉綸出席同一節目，指「北部都會區」計劃改變香港「南重北輕」的發展觀念，可提供60萬個就業機會。黃偉綸強調，部分新發展區，如洪水橋、古洞北等已經開工，並不存在20年後才有房屋供應的說法。



《施政報告》提出的五條鐵路，有兩條涉及北環支線，被問到會否為現時的東、西鐵帶來壓力，陳帆指自屯馬線全面開通後，當局曾檢視承載量，其中在繁忙時段北上佔三成、南下佔六成多，但他強調在疫情下市民出行模式有變，政府會再作研究。對於北環線向東移的建議，陳帆指可考慮輕鐵捷運系統或自動駕駛列車等方案。

發展局局長黃偉綸。（資料圖片）

黃偉綸：交椅洲公屋細單位「起大啲」

另就明日大嶼的交椅洲填海規劃，發展局局長黃偉綸表示，公屋項目將訂下最低面積，細單位面積較現時大兩成。黃偉綸以四人單位為例，內部面積通常為390呎，「如果我哋做到480呎，做大百分之二十，會係點樣嘅光景，我要畀幾多地帆哥（陳帆）呢？，如果做大去到400呎，又要畀幾多呢？我哋初步計過可以做大啲。」

政府早前表示，將擱置沙嶺的火葬場和殯儀設施，另會保留約20萬個骨灰龕場，黃偉綸稱考慮到北區的發展意見後作出調整，又指食衞局正考慮在其他地方興建，或在其他火化設施「加爐」，強調仍然可滿足到市民需要。