潘媽媽最新錄音：邀陳同佳周三政總外會面　即場致電台灣投案

觸發港府前年修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，自前年10月因洗黑錢案出獄後，至今未起行前往台灣自首，近兩年一直居於警方提供的安全屋，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴曾替其申請赴台簽證但不成功。《香港01》早前獲悉，陳同佳於3個月前已離開安全屋，遷往遠離市區、位處深山的地方，警方起初仍提供有限度人身保護，之後全面撤走，意味陳同佳已回復「自由身」。

案中死者潘曉穎母親潘太今日（17日）透過網台主持人發放最新錄音，誠意邀請陳同佳、管浩鳴、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、民建聯主席李慧琼及立法會議員周浩鼎於周三（20日）早上11時在政府總部外會面，「面對面問清楚」，並稱已準備「特別電話」，要求陳同佳在管浩鳴的陪同下，致電台灣當局投案。



指特區政府無力解決事件 盼駱惠寧協助

潘媽媽表示，當天將準備一個「特別電話」，電話內載有致電台灣投案的號碼，「俾殺手兇手陳同佳即場打電話投案，就好似當日陳同佳喺管牧陪同下，喺香港人面前承諾會投案一樣，依家就要投案俾全香港人睇。」

潘媽媽提到，她日前稱擔心「陳同佳會殺咗我」，惟警方至今仍未聯絡她、關注其人身安全。潘媽媽續指，中聯辦主任駱惠寧經常關注基層市民，認為既然政府無能力處理事件，希望駱惠寧「抽啲時間」協助及解決事件，指陳同佳出獄差不多兩年，不想再無了期拖下去。

她認為，毋須回應近日保安局的說法，認為香港人的眼晴是雪亮的，又說：「我哋潘家從來無收過台灣offer嘅賠償，我哋無資格申請呢個賠償」，又指台灣政府一早公開投案電話予香港警方、管浩鳴、陳同佳及其父母，「但咁耐都唔肯去投案，諸多藉口」。