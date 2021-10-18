許正宇：盡快研港股以人民幣計價結算　林健鋒自爆十日前被拒赴京

立法會財經事務委員會今（18日）召開政策簡報會及會議，金融界議員陳振英關注，當局何時完成港股通南向交易以人民幣計價的研究，又關注港股日後會否全面以人民幣結算，財經事務及庫務局局長許正宇僅稱會「盡快做」，希望短期內有結果。

全國人大常委譚耀宗被拒赴京出席人大會議，經民聯立法會議員、行會成員林健鋒亦在會上「自爆」，原訂準備在十日前到北京出席活動，惟出發赴京前一天，本港出現源頭不明個案，結果北京拒批其入境申請，又認為隨著《國安法》和「完善選舉制度」，港人應了解內地不會接受「與病毒共存」作抗疫方針。



此外，金管局總裁余偉文表示，就跨境理財通已接獲20多間本地銀行就開通業務的申請，金管局正與人民銀行積極處理。他表示，獲批銀行名單將可在日內宣布，如果銀行分別在香港和內地都獲批，已可開始相關業務。



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林健鋒讚內地把關力度「快而準」

身兼委員會主席的林健鋒認為，北京拒絕其入境申請，反映內地把關力度「快而準」，「唔係拖幾日先處理」，他認為港府應「正正式式」推出具追蹤功能的健康碼程式，若不願被追蹤的港人，有自由選擇不到內地。

立法會財經事務委員會政策簡報會及會議（鄭子峰攝）

邵家輝倡若新年前未過關 再派三千消費券

自由黨批發及零售界議員邵家輝發言談及疫下經濟，稱「留唔到條命就去唔到將來」，又指不少金融專才過往喜歡「見面、傾計」，如今本港不採取與病毒共存策略，問到這類人才會否因此轉到新加坡發展。邵家輝又指，電子消費券提振本港多個行業，第二期消費券遇上兩個颱風，令提振經濟的效果更佳。他指若本港能與內地通關的話，各行業應自行更生；反之，惟若農曆新年仍未能過關，他建議政府考慮發放消費券三千元，「等市民農曆新年開開心心」。

許正宇回稱，是否再派發消費券，須考慮各方因素和情況，又指最近忙於《施政報告》工作，「仲未洗消費券」。

立法會財經事務委員會政策簡報會及會議（鄭子峰攝）

張華鋒關注虛擬貨幣交易 金融局：無貨幣特性

民建聯主席李慧琼指，《施政報告》提出市民可選擇將強積金轉為年金，指社會因以為措施是強制，造成很大反響。許正宇指，知悉議員關心強積金轉年金的問題，直指「香港人好叻」、「你要『監』佢就好難『監』嘅」，強調措施屬自願性質。

經民聯金融服務界張華鋒談及虛擬貨幣（Cryptocurrency），指上月中國人民銀行發通知，強調虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，國家發改委更於同日發通知，要求全面梳理、排查虛擬貨幣「挖礦」項目，嚴禁新增項目投資建設。張華鋒關注虛擬貨幣在本港的交易量及會否影響匯率穩定性，又問到當局有否需要仿效人民銀行展示明確的官方立場。

金管局總裁余偉文強調，虛擬貨幣並無貨幣特性，又指財庫局明年將修訂《打擊洗錢條例》條例草案提交立法會審議，日後虛擬資產服務提供者須獲得牌照，余偉文又指，目前的法例已規管很多類型的虛擬資產。