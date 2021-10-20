陳同佳案｜鄧炳強：中國台灣當局應摒棄政治操弄　拿出勇氣和人性

立法會今日（20日）召開大會，保安局局長鄧炳強、民政事務局局長徐英偉等官員出席議員質詢環節。立法會其後將恢復二讀實施劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，以及引入海外醫生的《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》等。

另外，台灣殺人案死者潘曉穎母親，今早在政府總部外舉行記招，批評鄧炳強未有應約當面對質，又質疑港府拒與台灣商討司法互動，與前年堅持修訂逃犯條例原意矛盾，鄧炳強回答質詢後，料被記者追問。

《香港01》將持續更新，並不定時直播官員回應傳媒提問。



多次重申台灣是中國不可分離一部分

鄧炳強表示，對潘母表示非常同情，「據我的了解，陳同佳他自己很希望去台灣，為所做的事情負責，整件事情是台灣、中國台灣不願意讓他去，是一些政治操弄。」他指，案件在台灣發生，證據都是在台灣找到，只要台方容許陳赴台自首，就可解決整件事情。

他多次重申，台灣是中國不可分離一部分，任何政治操控都不能改變這個事實，呼籲台灣當局「所以我希望中國台灣當局，應摒棄政治操弄，去拿回人性、拿回公義，容許陳同佳回去就自己的行為負出責任。我也希望潘媽媽和我們一起，和全港市民一起，希望中國台灣當局拿出勇氣、拿出人性，容許陳同佳去就自己所做的事情負出責任。」

對於潘母要求人身保護，鄧炳強回應指任何人如認為人身安全受威脅，可聯絡警方，警方會按現時的機制評估風險，決定是否提供保護。他又重申，當陳同佳赴台之後，香港政府一定可提供警務協作，提供台方就此案件所需的資料。

回應記協：警方30次聯絡要求投訴人身份 皆未獲回覆

另外，香港記者協會昨日表示，前年6月去信監警會，投訴共27宗涉及個別警員涉嫌在反修例運動期間，對新聞工作者過度使用暴力行為的個案。記協昨日接獲投訴警察課回信指，截至本月11日，只有一名新聞工作者親身向警方提供指控的資料，有關個案已完成調查並轉交監警會。至於其餘個案，警方稱因當事人未有提交進一步資料，因此被歸類為「無法追查」個案。

鄧炳強稱，這27宗個案大都沒有投訴人資料和聯絡方法，警方30次聯絡記協要求提供資料，但都沒有回應。他提到，記協曾稱所有個案資料由當事人具名提供，並附以照片及影像記錄，大部分當事人亦願意將資料呈交監警會，可是警方確實沒有收到有關投訴人身份的回覆，不揣測是什麼原因，這交由大家判斷。