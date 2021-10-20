陳同佳案｜港拒司法互助　潘母質疑與修例矛盾　轟民建聯花言巧語

台灣殺人案死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強、牧師管浩鳴、及立法會議員李慧琼及周浩鼎等，今早（20日）在政府總部外「公開對質」，並準備「特別電話」，讓陳同佳即場致電台灣當局投案。受邀人士相繼表示不會出席。

潘母認為今日記者會主題是「人在做、天在看」，批評沒人夠膽出來，是在香港人面前出醜多一次。她逐一批評未應邀出席人士，反問鄧炳強陳同佳為何未就殺人重罪受罰？她又質疑各方卸責，警方以何標準保護殺人犯。

潘指自己只是一個母親，形容民建聯李慧琼及周浩鼎，在她六神無主之下花言巧語，「呃我話一定幫到我，話好有辦法，但最後究竟幫咗我啲乜嘢呀，我想知道！連電話都唔覆一個！」她稱李、周自從陳同佳出獄後，所以事都卸予管浩鳴，猶如人間蒸發。

潘母又稱已向警方申請人身保護，但對方「無做任何嘢」。



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轟李慧琼周浩鼎敗壞民建聯名聲

潘母重提修例風波，點名李慧琼及周浩鼎，指2019年2月民建聯與她召開記招前夕，兩人曾對她「花言巧語」，向她表示有條例可以幫到已故女兒，「我當時以為係好有希望，但太多聲音反對修例，我一開始就不斷同周浩鼎講，擔心陳同佳案做唔到，但當時政府態度係十分之強硬。」潘又指李、周二人著她「千祈唔好出聲」，讓他們為其討回公道，狠批二人敗壞民建聯家聲。

潘母又批評管浩鳴不知是否利用陳同佳案為自己選舉聲勢，呼籲他「不要再扮傻」，又指他應反省有否資格做帶領信徒的牧者。她又指相信駱惠寧已關注到事件，希望他關心事件。

潘太重提修例風波，點名李慧琼及周浩鼎對她「花言巧語」，二人著她「千祈唔好出聲」，讓他們為其討公道。（歐嘉樂攝）

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質疑修例原意為設司法互助機制

潘母批評涉事者無人有勇氣出來面對面，強調「人在做，天在看」。她提到保安局局長鄧炳強向她回信內容有如「複製」，信中只是批評台灣操弄政治，指司法互助無助殺人案。潘太質疑當局當初正是堅持司法互助有用才推動修例，令她「有個question mark（問號）喺度」。

有台灣記者問潘母會否向蔡英文及台灣當局反映案件，她僅稱應由特區政府行出第一步，與台灣方面協商。她強調，陳同佳可以聯絡台灣的電話早已公開，但指他們沒有使用該電話。她相信，該電話應是用以聯絡台灣警方。

潘母又指自己牽涉在事件中相當不幸，強調自己「只是一個媽媽，不是political person」，不明白案件為何牽涉政治。她質疑港府為何不先嘗試審理案件，後問當局是否擔心被司法覆核，「不是說特事特辦？」