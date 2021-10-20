政府提交國安80億開支報告　不公開細節　國安公署由中央財政保障

本年初《財政預算案》為未來幾年的維護國家安全工作撥款80億元，《港區國安法》規定開支不受現行法律限制，而國安委亦不受任何機構干涉，工作信息不公開，故撥款具體細節一直欠奉。



財政司司長辦公室根據《港區國安法》規定，今日（20日）就有關撥款的「控制及管理」向立法會交報告。文件長不足兩頁半，其中逾半載述背景，報告主要重申國安開支細節及編制屬高度機密，不會對外公開。



財政司已審閱獨立審計報表

報告提到國安委秘書處設有專屬會計財務小組，直接向財政司司長滙報。司長已審閱由獨立審計師根據《香港審計準則》，對撥款運用進行的獨立財務報表，並知悉獨立審計師同意報表是依照《港區國安法》擬備。

報告重申國安委受中央的監督和問責，下設秘書處；而警務處及律政司分別設立國安處、以及國安犯罪案件檢控部門。而撥款安排一直嚴格按照《港區國安法》相關規定進行，分為經常及非經常開支，前者包括薪酬及津貼、專門服務聘用費用、租金、其他營運和行政支出等；後者包括小型建築工程、專門設備、系統設置、機械，及其他資本性開支。

報告指，撥款不涉中央駐港國安公署經費，經費由中央財政保障。財政司辦公室強調，獨立審計師會確保區國安委擬備的帳項及財務報表準確妥當，並符合合理適用的會計準則，藉以加強監察。