祖堂地︱政府收祖堂地後未認領補償金　共逾22億元

政府過往引用《收回土地條例》收回祖堂地，不時會出現補償金無人認領事件。民政事務局局長徐英偉今日（20日）於立法會回應質詢時，提到1997年至今因各種理由未完成發放、而扣起的祖堂地收地補償金涉及逾22億元。



徐英偉否認「拖字訣」

鄉議局主席劉業強問到，1997年至今，政府就祖堂地發放的收地補償金總額；以及現時有多少個祖堂的司理職位懸空，以及該等祖堂持有的祖堂地總面積為何；未被認領的祖堂地收地補償金總額和所涉祖堂數目為何，而涉及的原因又分別是甚麼。

徐英偉表示政府沒有備存就祖堂地發放的收地補償金總額、司理職位懸空及該等祖堂的總數，尤其一旦司理出缺，民政局方面未必得到知會。一般而言地政總署收地前也會向業權人提出補償建議，但如涉及祖堂地而又有司理出缺，政府就難以確立誰人穩妥地持有土地業權。

7.6億因祖堂管理問題未有領取 其他原因另涉14.5億

至於因祖堂地部份或所有司理出缺而未能領取的補償金，截至2021年9月27日涉及約4億元、49個祖堂；因祖堂成員反對司理代收補償，而最終未有領取的補償金，截至2021年9月27日涉及約3.6億元、21個祖堂。

而在祖堂地管理以外，因業權上訴等其他原因而未有人領取的補償金，涉及約14.5億元、149個祖堂。

劉業強指，因以上三類原因未被領取的補償金，加起來有約22.1億元，到底政府如何處理、領取又有否時限。徐英偉表示要先處理眾多行政問題，如釐清權限等，強調這筆錢不會充公。

徐英偉又強調，民政事務局並非採取「拖字訣」，未來一年會與發展局及鄉議局檢視現行祖堂的管理模式，在尊重祖堂傳統及保障成員合理權益的大前提下，研究修訂《新界土地條例》草案的修訂建議。