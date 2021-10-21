持續更新 ‧ 立法會︱修例引海外醫生恢復二讀　建制議員發言支持

立法會大會今早（21日）續會，本屆會期剩餘一個多星期，結束前多項條例草案尚待處理，包括引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》、以及全面禁止加熱煙與電子煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》等。

行政會議成員、自由黨張宇人就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提多項修正案，他早前表示，擔心現時在海外執業的香港永久居民醫生並不多，即使通過修例，最終來港執業的醫生未必太多，無助解決人手短缺問題。

《香港01》持續更新會議重點。



【10:10】保險界議員陳健波指本港醫生嚴重不足，至 2040年尚欠2000名醫生，提到政府提出修例，不但敢做、更致力解決痛點，對此相當支持。他提到醫學界反對修例，質疑有關說法令市民認為只是保護業界利益，無視市民需求，對此相當失望。他又批評醫管局已變成「白色巨塔」，運作資源出現錯配，故除了增加人手，有必要改善整個醫療系統。

【09:50】經民聯梁美芬表示，近日傳媒人江迅颱風期間去世，指他離世前輪候見醫生的時間甚久，首次第了12小時，第2次等了24小時，至病逝都無人理會，指事件引起社會關注。她又提到李偲傿去年12月因新冠肺炎逝世，不下一次求醫不愉快經歷令其失去信心，因而當時李與丈夫發燒，都不敢找公立醫院，而是找醫療中心應診，後來又有短訊通知檢測結果延遲問題，令她質疑醫療系統有問題。

梁美芬提到，自己認識不少醫生朋友仁心仁術，至今仍因為擔心公營醫院缺乏醫生而選擇留下，對他們相當敬佩，強調本港有不少好醫生，故上述提到的只是個別個案。她提到不少議員提出「醫醫相衛」的說法，提到法律界都經過開放予海外人才來港的過程，期望醫學界年輕朋友亦有此志向。

【09:30】商界（第二）廖長江表示，雖然樂見同僚提出或能吸引海外醫生的建議，但認為相關做法複雜，而且可吸引海外醫生數目不多，故未能支持。他提到今次的做法參考新加坡，有人質疑大部分是政府委任，憂慮是為了引入內地培訓醫生，廖進一步解釋新加坡認可的103間只有4間來自內地，考慮的是學院排名等元素，亦會定期檢視。



廖指不會天真地相信問題可輕易解決，要多管齊下，增加吸引力、強化本地培訓人手與及研究延聘退休醫生等，重申會支持法案及政府提出的修正案。

【09:10】《醫生註冊修訂條例草案》恢復二讀，法案委員會主席葛珮帆報告時，提到政府主要提出三項建議：一、放寬香港永久性居民的要求，讓持有獲承認醫學資格及香港醫專承認或頒授專科資格的非永久性居民可申請特別註冊；二、讓持有獲承認資格非本地培訓的港人，不論醫學訓練有否住院實習期，都可參與專業資格試；三、提供從有限度註冊轉為特別註冊的安排，工作至少五年的有限度註冊醫生，在取得資源後可取得特別註冊。