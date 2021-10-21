立法會審修例免試引外地醫生　陳沛然反駁合格率低：內地考生拖低

立法會大會今早（21日）續會，本屆會期剩餘一個多星期，結束前多項條例草案尚待處理，包括引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》、以及全面禁止加熱煙與電子煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》等。

行政會議成員、自由黨張宇人就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提多項修正案，他早前表示，擔心現時在海外執業的香港永久居民醫生並不多，即使通過修例，最終來港執業的醫生未必太多，無助解決人手短缺問題。

《香港01》持續更新會議重點。



【11:15】新民黨葉劉淑儀發言提到，有指執業試太嚴苛，批評內容刁難，包括考核十年難得一見的兒科病例，又採用扣分制，而且考試配額太少，期望放寬後有海外醫生來港，醫管局也要改善管理問題。

田北辰指，自己一向關注醫生人手短缺問題，認同修例的大部分原因，惟認為有限度註冊醫生可在5年後取得特別註冊的時間太短，認為有必要令醫生留在公營醫療系統更久。他建議將規定年期增至8年，強調不是希望阻止吸引海外醫生來港，而是望將他們留在公營機構，認為不會減低計劃的吸引力，反之公立醫院的環境、工時及政策才是海外醫生不肯回港的主因。田強調自己大局為重，故會支持今次的修例及政府的修正案。

張宇人指回歸前英聯邦醫生來港毋須考試

【11:10】自由黨張宇人重申，香港醫生數字與人口比例較不少地方低，而「十四五」規劃期望2025年每一千人有3.2個醫生，提到本港醫生人數追不上內地與國際。對於醫學界強調須透過考試確保專業水準，張宇人指1995年前英聯邦醫生一向毋須考試來港執業，當年一直無人質疑，反認為考試是「醫醫相衞」，批評考試牽涉太多不同範疇，問一個已經40至50歲的醫生如何應考，批評考慮無助提高專業，而是強人所難。

張宇人稱，1995年時任醫學界立法局議員梁智鴻推出法例，要求除了兩所大學醫學院畢業生，其他醫生都要考執業試才可來港執業，變相令醫生短缺，私立醫生後來才如此賺錢。他強調，認為社會已一直有聲音吸引海外醫生來港，相信政府修例只能吸引每年數十人來港，故自由黨提出修正案。

陳沛然強調考試無問題憂醫療水準下降

【10:40】醫學界陳沛然表示，政府在今年醫務人員忙於處理疫情時推出修例，質疑是政治決定，與疫情無關，做法不惜破壞港人堅持的公平考試制度，打擊專業自主。他指醫學界就修例提出了多項問題，要求暫緩修例，但在今日議會政治現實下，自己有如螳臂擋車，惟他仍堅持提出修正案，刪去授權食物及衞生局局長新增權力，如認為基於公眾利益需要，向負責制定並承認海外醫學院名單的特別註冊委員會作出指令，以免官員凌駕委員會。

陳沛然強調執業試制度在英、美、加都有。至於考試是否過難，他舉出數據指，來自英、美、加、澳國家的190名考生，約有五成三合格，而來自內地443名應考人次，只有一成七合格，一帶一路國家亦只有一成半合格；由於六成考生來自內地，自然令整體合格率很低。

執業資格試分為專業知識試、英文技能試及臨床試。陳解釋，臨床試的西方國家參與者有162人，合格率51.9%；內地178人應考，合格率33.7%；一帶一路國家50%合格率。而英文試方面，西方國家合格率100%，而中國內地與台灣應考者合格率為52%至100%。他強調，資格試非一次定生死，最多可考5次，只要考兩次或三次都可過關，而香港醫生考英國試時亦要兩至三次，惟大家都沒有批評別人考試太難，批評別人保護主義，而是認習溫習、應考。

他提到，有通過資格試的醫生接受訪問強調有其重要性，有醫生澳洲行醫後回流，反映當地醫科生會在教學早期學習當地常見病癥狀，同時香港的常見肝癌及鼻胭癌在澳洲不會深入教學。他強調醫學界不是擔心被搶飯碗，而是擔心醫療水平如何維持，可惜在政府「長官意志」精神下推出修例，面對醫療系統問題，不但沒有追本溯源，對症下藥，反而摧毀行之有效的考試制度。

【10:10】保險界議員陳健波指本港醫生嚴重不足，至 2040年尚欠2000名醫生，提到政府提出修例，不但敢做、更致力解決痛點，對此相當支持。他提到醫學界反對修例，質疑有關說法令市民認為只是保護業界利益，無視市民需求，對此相當失望。他又批評醫管局已變成「白色巨塔」，運作資源出現錯配，故除了增加人手，有必要改善整個醫療系統。

【09:50】經民聯梁美芬表示，近日傳媒人江迅颱風期間去世，指他離世前輪候見醫生的時間甚久，首次第了12小時，第2次等了24小時，至病逝都無人理會，指事件引起社會關注。她又提到李偲傿去年12月因新冠肺炎逝世，不下一次求醫不愉快經歷令其失去信心，因而當時李與丈夫發燒，都不敢找公立醫院，而是找醫療中心應診，後來又有短訊通知檢測結果延遲問題，令她質疑醫療系統有問題。

梁美芬提到，自己認識不少醫生朋友仁心仁術，至今仍因為擔心公營醫院缺乏醫生而選擇留下，對他們相當敬佩，強調本港有不少好醫生，故上述提到的只是個別個案。她提到不少議員提出「醫醫相衛」的說法，提到法律界都經過開放予海外人才來港的過程，期望醫學界年輕朋友亦有此志向。

【09:30】商界（第二）廖長江表示，雖然樂見同僚提出或能吸引海外醫生的建議，但認為相關做法複雜，而且可吸引海外醫生數目不多，故未能支持。他提到今次的做法參考新加坡，有人質疑大部分是政府委任，憂慮是為了引入內地培訓醫生，廖進一步解釋新加坡認可的103間只有4間來自內地，考慮的是學院排名等元素，亦會定期檢視。



廖指不會天真地相信問題可輕易解決，要多管齊下，增加吸引力、強化本地培訓人手與及研究延聘退休醫生等，重申會支持法案及政府提出的修正案。

【09:10】《醫生註冊修訂條例草案》恢復二讀，法案委員會主席葛珮帆報告時，提到政府主要提出三項建議：一、放寬香港永久性居民的要求，讓持有獲承認醫學資格及香港醫專承認或頒授專科資格的非永久性居民可申請特別註冊；二、讓持有獲承認資格非本地培訓的港人，不論醫學訓練有否住院實習期，都可參與專業資格試；三、提供從有限度註冊轉為特別註冊的安排，工作至少五年的有限度註冊醫生，在取得資源後可取得特別註冊。