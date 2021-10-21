立法會︱禁電子加熱煙法案二讀　田北辰戒煙因女兒投訴「好臭」

立法會大會今日（21日）恢復二讀《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，一併禁止電子煙和加熱煙。該法案較大爭議在於，將加熱煙劃一連同電子煙禁止，引起部份商界立法會議員不滿。



【17:14】葛珮帆表示，如果香港禁止危害健康的產品，但容易相關科研，是說不過去。她說，不希望未來香港會研發、銷售新型煙草產品。

【17:05】鍾國斌認為，禁止科研公司進口、研究加熱煙、電子煙產品是矯枉過正，認為「科研公司入得幾多呀」，而且只有幾間科研公司，只要有規管就可以，又說新加坡雖然有法例禁止銷售，但沒有禁止相關科研。

【16:32】食衞局局長陳肇始表示，政府修訂的大前提是如何加強健康保障，及不讓新產品培育新煙民。她說，香港煙民比例近幾十年正下降，但另類吸煙產品興起，對禁煙工作帶來挑戰。

加熱煙是否比傳統煙危險較少，陳肇始說是謬誤，引述美國研究指，加熱煙的煙霧中有害成份濃度更高，亦有一些傳統煙沒有的有害成份，因此沒有證據支持加熱煙較安全的說法。

她說，各國對於煙草的態度都不同，未見各國措施對旅遊業的影響。至於能否幫助戒煙，陳肇始亦說無任何證據證明新型吸煙方法有助戒煙，而現時亦有很多協助戒煙的方法。

陳肇始說，如容許另類吸煙產品經香港轉運外地，或會流入黑市，甚至衝擊現時傳統煙的規管情況，亦會令修例草案形同虛設。

陳肇始說，不少國家都正計劃「煙草終局」，即將吸煙率降到5%，政府亦會研究時間表，會推出多項措施以達標，又會設立更多戒煙服務。

陳肇始表示，政府修訂的大前提是如何加強健康保障，及不讓新產品培育新煙民。（廖雁雄攝）

【16:23】醫學界議員陳沛然表示，電子煙和加熱煙設計時尚，對年輕人很吸引。他提到傳統煙在售賣後幾十年才有科學證實對身體有嚴重傷害，因此無法及時禁止而只能控制。

陳沛然說，愈少人吸煙相關醫療開支亦會減少，香港對於其他地方降低煙民比例，成果得來不易。他說如果根據邵家輝的修正案規管加熱煙，現時吸煙人口比例12%會不會反彈都成疑問，更不用說減降低煙民比例。

他表示，2019年底，美國爆發疑似與電子煙相關的肺病，英國、台灣等地都有個案，重申健康風險極高。至次加熱煙是否較安全，以傳統煙的經驗要花數十年時間研究才能得知，但強調煙霧不存在最低接觸水平，任何水平都會有傷害，世衞亦表示煙草商的說法有誤導，強調可以降低風險的說法並不成立。

陳沛然說，與運輸相關的豁免有可能造成走私漏洞，因此亦不支持。

【16:19】鍾國斌稱，有吸電子煙朋友早前說有肺氣腫，因而轉食傳統煙。至於加熱煙，如果有數據顯示加熱煙傷較少於傳統煙會是好事，對於想戒煙的市民一步一步減少吸煙有幫助，因此認為一刀切禁加熱煙和電子煙是「太窄」。

他明白醫生要減少吸引青少年吸煙，但認為青少年是因為朋輩影響而吸煙，「無加熱煙咪食傳統煙」。

【16:12】梁志祥表示，有意見指今次禁的是新型產品而沒有禁止傳統產品，認為難以說服市民立法過程是否公平，促請政府定下傳統煙禁售的時間表。

梁志祥說，自己身邊很多人都吸煙，自己都是煙草受害人之一，認為政府必須強制性推行，對損害市民健康的產品絕對不能手軟，但過程需要公平。

【15:53】容海恩指，如果煙民要戒煙，可以透過運動等方法，而不是使用其他替代產品。她問過一些煙民，指改食電子煙、加熱煙會吸得更多，因此懷疑加熱煙、電子煙能否有任何幫助。

容海恩說，煙民不會知道電子煙或加熱煙的成份，而她向海關查詢時，對方坦誠無有條例執法。至於市面有聲稱「美容煙」的產品，海關人士回覆說正在調查。容海恩引述報告指，電子煙成份令人體有害，擔心影響青少年和孕婦的健康。

【15:44】張國鈞以賭場為喻，指怎麼賭法都是賭錢，賭仔都會輸，正如甚麼方式抽煙都是抽煙，都會傷害煙民身體，因此無論是電子煙、加熱煙都應禁止。他說如果今日投票支持，未來女兒抽煙的話自己會後悔。

【15:27】葉劉淑儀指自己做過研究，認為電子煙和加熱煙都會令人上癮。她引述美國食品及藥品管理局指，電子煙含有高尼古丁，亦對青少年吸引力很大，指美國政府收到很多投訴，相關公司面對很多訴訟，指雖然生產公司是有經濟貢獻，但對身體有傷害。

她說為，為了青少年健康，無論電子煙或加熱煙都應該禁止，又指如果加熱煙、電子煙對零售有很大貢獻，「證明禍害好大」。

葉劉就說，如果說容許電子煙和加熱煙可以吸引內地客來港，是難以接受，反指香港有很多吸引遊客的建設和景點，足以吸引遊客。

【15:23】易志明指，現時對加熱煙的研究不足，政府數據只是將電子煙的數據套用到加熱煙之上，認為不應一刀切禁止加熱煙。

易志明說，不少內地吸煙產品從陸路經香港轉往外地，條例生效後當中的配送業務都會消失，是斷送香煙產品貿易。他建議條例不適用範圍由空運擴大至陸空運輸，稍後將提出相關的修正案。

【15:15】曾經是煙民的田北辰表示，女兒四五歲時說：「我好想同你玩，但你好臭呀，可唔可以唔好黐埋嚟呀？」對他有很大打擊。他說雖然不在家抽煙，但回家後仍然有味無法消除，而就是因為女兒的一句話決定戒煙，以後都沒有吸煙。

他說現在的加熱煙款色多，會很吸引牛輕人購買，而自己作為6個孫的公公，支持禁止加熱煙和電子煙。他亦促請政府定下禁煙時間表，希望香港最終能變成無煙成市。

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，今次法案通過後就沒了選擇，煙民沒了「減傷害」的機會。（廖雁雄攝）

【15:05】自由黨批發及零售界議員邵家輝指，首先申報不論電子煙、加熱煙、傳統煙都沒有吸食。他提到，所代表的批發及零售界，其中一個商會是煙草商會，法定上代表他們，可是基於現時情況，「如果我之後參選，請煙草朋友都唔好投比我喇」。他批評，今次法案通過後就沒了選擇，煙民沒了「減傷害」的機會。

邵家輝指，加熱煙減少傷害是經過嚴謹的科學論證，「人是有選擇的，為何一個18歲的人，在不影響別人情況之下，我們不讓他去選擇呢？」

他要求，政府日後「因應國際變化、科學論證」，有朝一日世界上發明其他可「減害」時，可考慮改變政策，「考慮一下出面發生咩事」，而不是只要「道德光環」，「多睇多聽，睇下世界發生咩事，係都要行到咁極端」。

黃定光嘆協調工作難做：整個傾談過程被推倒一切、出爾反爾

【14:25】《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會主席黃定光表示，本來不想就此法案再說太多，但最終也要說幾句。他事先申報，沒有任何直接或間接利益，本身是50多年的煙民，可是從未接觸電子煙和加熱煙。

他表示，在立法會17年，經手處理過不少法案委員會，今次的法案「的確令我十分困擾遺憾」。黃憶述，委員會開過6次會，期間曾經7次和局方高層，包括正副局長、常任秘書長、政治助理等溝通過，過程中曾被要求將局方的意見，作為其個人看法，在與業界溝通時轉達。他18次和煙草事務協會溝通、2次和吸煙與健康委員會溝通，不過「好可惜，最終都要勞駕到行政長官約我傾談法案」。

黃定光表示，在整個法案委員會工作過程中，「我覺得一切傾談過程，係被推倒一切，所以出爾反爾，我係感覺到好無奈」。