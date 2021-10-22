持續更新︱立法會通過設立「積金易」平台　議員盼強積金收費續減

立法會大會今（22日）續會，距離本屆會期結束餘下一周。

大會率先審議設立「積金易」電子平台的《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，討論約兩小時後舉手三讀通過。會議預料稍後將審議修改《議事規則》，包括設立流會時缺席議員的罰款機制，以及讓議員自行選擇是否加入內會、財會，惟規定委員人數不少於50人。

《香港01》持續更新會議重點內容。



【11:00】大會隨即恢復二讀《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，法案委員會主席張國鈞作出匯報，指修例旨在將香港會計師公會現有的規管權力轉移至財匯局，並將改名為「會計及財務匯報局」，即會財局。新的賦權包括為會計師發出執業證書；以及為會計事務所、執業法團及本地公眾利益實體核數師進行註冊；並擴大局方對本地公眾利益實體核數師的查冊、調查及紀律處分權力，以涵蓋會計師及執業單位。

【11:00】《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》進入三讀程序，議員舉手表決通過。

【10:30】財經事務及庫務局局長許正宇表示，在目前強積金一萬多億元總資產，有三成半、即約4400億元是扣除收費後的淨回報，年率化回報4.8%。他稱為了讓市民有多點選擇，當局希望引入國債及政策性銀行債券。

對於陸頌雄提出設立保本、以及與通脹掛勾的基金，許正宇稱對有關方向持開放態度，目前首要工作是做好「積金易」平台，統一原本分散在十多個受託人的強積金系統。

【09:40】保險界陳健波認為社會對強積金缺乏理解，因而產生很多怨氣。他解釋截至6月底，强積金年率化淨回報為5.1%，遠遠超出同期通脹，批評積金局未加以宣傳及教育市民選擇合適基金。



建測規園界謝偉銓提到，政府早前透露研究鼓勵市民將強積金轉買年金，是用意良好惟説法含糊不清，被人扭曲為強迫市民轉買，至今解說仍欠理想。他期望隨著「積金易」投入運作，政府和積金局能加強宣傳。

【09:00】《2021年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》恢復二讀，法案委員會主席黃定光作出報告，簡介修例旨在設立「積金易」平台，政府與積金局、平台營運者已訂下時間表，擬於2023年起由受託人分批遷移管理的強積金戶口，最快2025年完成。



黃定光指委員關注五年內，是否能令數碼使用率達九成，同時行政費可降三成是否切實可達，會否連帶其他費用減低。政府回應指營運方必須達到相關要求，否則須承擔合約補償。黃其後代表個人發言，指現時即使强積金平均收費降至1.44%，每年總收費仍達175億元，對僱員僱主是巨大負擔，希望「積金易」平台的設立會有助降低行政費，希望積金局進一步研究提高回報。