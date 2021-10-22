曾國衞出席01研討會：香港於前海角色重要 續與中央商加快開放

《香港01》今午在金鐘萬豪酒店舉辦「大灣區互聯共創研討會」，探討香港如何發揮優勢，與灣區各城市協作把握機遇。身在內地的《香港01》創辦人于品海透過視像致辭，研討會講者包括香港貿易發展局研究總監關家明、騰訊雲港澳業務總監蔡毅海、友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌、中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授。



政制及內地事務局局長曾國衞在開幕致辭時表示，香港在前海發展中擔當重要角色，特區政府會繼續與中央相關部委商討加快落實《前海方案》中進一步開放服務貿易的措施。



他說，行政長官在《施政報告》中提出建設北部都會區的發展策略，讓政府以更加整全的態度考慮新界北部未來的發展，成為香港境內促進港深融合發展和連繫粵港澳大灣區最重要的地區，並更好抓緊《前海方案》帶來的機遇。



中央推稅務優惠等拓港企發展空間

曾國衞致辭時表示，粵港澳大灣區是國家程度最開放、經濟活力最強的地區之一，人口超過8,600萬、地區生產總值達17,000億美元，潛力龐大。特區政府十分重視大灣區建設的工作，一直與中央相關部委、廣東省和澳門政府保持緊密聯繫。

曾指行政長官除了參與由國務院副總理韓正主持的粵港澳大灣區建設領導小組，也在政府內部親自領導高層次的粵港澳大灣區建設督導委員會，帶領所有司局長，全面統籌香港參與大灣區建設的工作，包括擬訂策略目標、政策措施和工作計劃。

他續指中央的領導小組在2019年兩次全體會議後，分別推出的24項政策措施，絕大部分至今已經落實，當中包括183天稅務判定標準的操作辦法、境外高端和緊絀人才的稅務優惠，以及「跨境理財通」等，為香港企業和專業服務業在大灣區開創了更廣闊的發展空間。

曾國衞在開幕致辭時表示，香港在前海發展中擔當重要角色。（梁鵬威攝）

「十四五」賦香港八大中心定位

曾國衞指，國家在《十四五規劃綱要》中特別賦予香港「四個傳統中心加四個新興中心」的定位：除國際金融、航運、貿易中心地位，以及亞太區國際法律及解決爭議服務中心四大傳統中心外；首次加入四個新興領域，分別是支持香港提升國際航空樞紐地位、建設國際創新科技中心、建設區域知識產權貿易中心及發展中外文化藝術交流中心。港府對「十四五」規劃為香港帶來的機遇深感鼓舞。

曾國衞在開幕致辭時表示，香港在前海發展中擔當重要角色。（梁鵬威攝）

逾萬港企落戶前海 研CEPA加快開放貿易

中央上月公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區大幅擴展七倍至超過120平方公里。曾國衞說，在前海的發展中，香港一直擔當重要角色，在中央支持下，港深政府通過稅務優惠、落地扶持資金、專業服務開放等措施，為香港企業落戶前海合作區鋪橋搭路，至今已成功匯聚了多達11,500家香港企業，涵蓋多個專業服務業等範疇。

他指《前海方案》提出一系列政策舉措，包括推進現代服務業創新發展、深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水準等，將有助更多香港專業服務落戶前海。港府會繼續與中央相關部委商討，包括如何透過CEPA加快落實《前海方案》中進一步開放服務貿易的措施。

曾國衞表示，政府將繼續在「一國兩制」的基礎上，善用香港高度法治化、市場化和國際化的優勢，積極成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，更好地融入國家發展大局，同時加強與其他大灣區城市在不同領域的合作，以及推出措施便利港人港企到大灣區內地城市發展。