消息指政府擬修改法援制度　申請人不能自選律師

消息指，政府有意從三個方向修改法援制度，下星期二將交由立法會司法及法律事務委員會討論。



下調民事案件律師接案上限

消息指，政府考慮修改法援制度，刑事案件不再讓申請人自行選擇律師代表，改由法援署指派律師。民事案件中，每名律師可以接下的案件亦會減少，每名大律師每年可接案件由20宗減至15宗，事務律師則由35宗減至30宗。至於司法覆核案件，大律師每年可接最多3宗，事務律師則為5宗。

此外，政府亦將建議公開更多涉及法援案件的數據。

消息指，政府短期內會諮詢立法會，下星期二將交由立法會司法及法律事務委員會討論，預計以行政措施方式執行，不涉修例，料今年內可以實施。

湯家驊指法律制度本身希望所有登記律師都有機會接案。（資料圖片）

行政會議成員、資深大律師湯家驊在電台節目表示，法援制度本身是希望所有登記律師特別是年輕律師有機會輪流接案，而反修例案件有申請人堅持由某幾名律師接案，並非制度原意。他相信大律師及律師專業，不會受政治立場影響，如有律師明顯有政治立場，被懷疑不中立，法援制度不應指派該律師跟進案件。

至於公開更多數據，湯家驊認為可以減低公眾對法援制度的誤解。