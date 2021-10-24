陳同佳案了結以年計　死結在於玩弄政治的民進黨

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，出獄兩年仍未赴台灣自首，死者潘曉穎母親日前邀請陳同佳、牧師管浩鳴、保安局局長鄧炳強、民建聯議員李慧琼及周浩鼎等人，在政府總部外「公開對質」，但一如所料無人應約，只得潘媽媽上演獨腳戲。

陳同佳案拖拉兩年，自首無期，潘媽媽無法為愛女討回公道，固然令人同情，但一個願意赴台自首的殺人疑犯，因無法入境而未能承擔罪責，恐怕也是一宗荒謬的世紀奇案。



陳同佳出獄兩年仍未赴台灣自首。（資料圖片）

潘媽媽上周在政總外開記者會，批評沒人夠膽出來見面，之後逐一點名炮轟鄧炳強、管浩鳴、李慧琼等人，但當有記者問她會否直接向台灣當局或蔡英文反映，潘媽媽僅說應由特區政府踏出第一步，與台灣方面協商，又指陳同佳可以聯絡台灣的電話早已公開，但他們沒有使用該電話。

民進黨操弄政治 陳同佳赴台無期

不過，管浩鳴隨後立即反擊，他向傳媒公開一份陳同佳代表律師的刑事陳報狀，當中提到台灣律師去年10月曾與陸委會指定「單一窗口」，即內政部刑事警察局鄭富禎股長聯繫，表明陳同佳希望盡速赴台自首，起初雙方會面融洽，已觸及申辦簽證、乘坐班機等細節，但之後情況急轉直下，陳同佳律師期間七次以電話與鄭股長聯繫，惟內政部卻對外否認陳同佳接洽過「單一窗口」。其後刑事局更要求當事人不用再打電話與窗口聯絡，顯示台方在接收陳同佳一事上態度反覆。

過去兩年，台方一直要求以「司法互助」方式解決事件，稱必須由台、港政府先談好，才有陳同佳赴台入境問題，這無疑是對了結案件製造重大政治障礙。事實上，在欠缺司法協助下，由司法管轄區接收通緝犯，曾經在台、港間發生過，例如2016年石棺藏屍案，台方欲把三名港人疑犯從台灣遣送香港，最後雙方決定在桃園機場空橋內移交遣送。台方今次將「司法協助」變成陳同佳赴台自首的前提，明顯屬於政治操作。

現行《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，本港沒有法律基礎就陳同佳案提供司法協助，這也是特區政府提出修訂《逃犯條例》的原因，台方堅持「司法互助」，無非想把事件提升至主權層次。必須指出的是，台灣民進黨本身就是「謀獨」組織，陳同佳案理應可簡單處理，民進黨卻硬要設置障礙，事實上，他們也只敢在這種事情上玩政治，在奧運、世界貿易組織等事宜上，就不敢造次。

死者潘曉穎母親日前舉行記者會。（資料圖片）

死者難以沉冤昭雪

坊間有論者認為，陳同佳既是「自由人」，其實可直接買機票赴台，甚至申請赴台升學避過入境規定云云，但據筆者了解，台灣方面已把陳同佳列入入境黑名單，若無台方的入境許可，難有航空公司容許陳同佳登上赴台的航班（不止台灣公司經營的航班），因此，管浩鳴牧師多次指仍待台灣批出簽證。

更重要的是，若然陳同佳闖關赴台，以台方的政治化操作，難言陳同佳是否獲得公平審訊，皆因台灣至今仍保留死刑，這正是陳同佳不能「硬闖」的原因。以目前政治局勢看來，陳同佳案要圓滿解決，起碼是以年計，若台灣方面執意政治處理，恐怕明年今日潘曉穎仍然難以沉冤昭雪。