林鄭：與內地通關愈早愈好　將取消大部份外地來港檢疫豁免

特首林鄭月娥上周一（18日）在禮賓府跌倒，右手受傷骨折，休息一周後正式復工，她今早（26日）出席行政會議前見記者，先感謝市民及各界關心。對於與內地通關時間表，林鄭指愈早愈好，透露將取消大部份外地來港豁免檢疫群組，冀令中央更有信心通關，只容許少量緊急、有必要性、與香港運作有關的人，才可以免檢來港，如跨境貨運司機。



若通關初期設配額 暫未有第二代對接會議時間

【10:26】林鄭月娥指，政府重視盡快令港人可以免隔離返回內地，從無鬆懈，強調愈快愈好，但可能要「由小到大」，換句話說一開始規模會很小，有配額，並非如疫情前6、7個口岸隨便可返回內地，目標是愈早愈好。

林鄭指，與內地的磋商情況，香港在「清零」一段時間後已向中央提出清晰訴求建議，經過第一次專家對接，內地已再提出回饋意見，為了令兩地防疫抗疫措施可更加接近，港府已再次提交了意見，這些意見均會落實執行，各方面都會有收緊，包括進入政府大樓必須使用安心出行。

林鄭又指，另一個會收緊的措施是海外進入香港的大部分豁免群組將會取消，只容許少量緊急、有必要性、與香港運作有關的人，才可以免檢來港，如跨境貨運司機。她稱會成熟一項推一項，希望令內地可有信心通關。至於第二次對接會議至今未有時間。

【10:02】被問到有指港澳辦主任夏寶龍南下深圳，是否為立法會選舉定調，林鄭指她不可以評論這些傳聞，中央完善選舉制度後，關心落實新選舉制度會否出現問題，相信中央從選舉公平、公正及廉潔的角度出發。

責成選管會執行改善工作辦好立法會選舉

【10:00】林鄭表示，先借今日機會，向眾多朋友、同事，在其受傷期間的祝福，表示衷心的感謝，現時工作一切如常，但由於難以記下記者問題，建議大家短問短答。

她指，立法會休會換屆後，提名期就會開始，今次選舉非常重要，是在中央決定修改基本法附件一二後，3場選舉的第2場，涉及最廣、選民最多，今次增至90席，參政機會比往時多，回到一國兩制正軌後，相信這套選舉制度，確保愛國者治港外，也可切實提升管治效能。她指，過去一年大家會看到，立法會回復理性務實，又可監察政府，做出非常好成績，希望立法會未來也可抱持這種態度做事，又呼籲所有有志有抱負，認為政府施政效能有提升空間的人，積極參加選舉。

林鄭指，香港歷來的選舉都是公平公正、誠實廉潔，但如有問題出現也要認真處理、加以改善，選委會9月19日選舉期間，的確出現了一些問題，「每一個環節都有啲失效」，選管會上周五已公布詳細調查報告，她會責成選管會切實執行改善。