直播 ‧ 立法會︱梁君彥：是否連任「要時間諗諗」　拒評林鄭言論

延任一年的立法會收爐在即，昨日（27日）召開最後一次大會，換屆選舉提名期隨即本周六（30日）展開，新一屆共90名議員12月將出爐、明年赴任。

立法會主席梁君彥今早（28日）舉行年結記者會，總結過去一年以至第六屆立法會的運作情況，預料提及在「愛國者治港」下的政治新形勢，回顧任內反修例期間大樓遭衝擊及泛民總辭事件，以至對新選舉制度的看法等。

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第六屆立法會昨天最後一次大會完結後，議員在議事廳大合照，非建制派的醫學界議員陳沛然沒有在場。（資料圖片／李澤彤攝）

梁君彥指出，本屆立法會有16人辭任，其中有15名是非建制派議員，於去年集體總辭，現時有42名議員，而本屆開始以來一直都有空缺，是立法會成立以來首次。他指，國安法後議會逐漸回歸理性、聚焦民生，混亂情況不復見，再沒有議員因為行為極不檢點而被命令立即退席，也沒有因法定人數不足而休會待續，他相信市民樂見立法會回復理性。

梁君彥指出，2020-2021年度由於多了3個月、共49次會議，會議次數是歷年最多，但總時數反而比過往幾個年度少。本屆立法會一共有17次行政長官答問會、18次短問短答。另外本屆中，政府提交了128項法案，其中立法會通過了124項法案，比往屆多出約五成。

他提到，對於過去5年主席生涯「體會很深，不過是很好的磨練機會」，世事總不像預期發展，他會感謝秘書處提到中立可靠的支援。他相信，新立法會也會以全港市民利益為依歸。

被問到前日晚上特首林鄭月娥於閉門環節中，批評曾支持成立獨立調查委員會調查反修例事件的建制派，梁君彥指當晚大家「各表心聲」，他不作評論。至於個人是否連任，他表示仍有很多時間：「到今日為止我都好忙，希望在這個周末冷靜想想，和家人、經民聯，工業總會，大家都要找時間想想，還有很多時間」。

至於兒子梁宏正是否參選，梁君彥建議記者直接問其本人：「他很獨立的，如果他決定做什麼，我都會支持他。」