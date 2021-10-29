民建聯公布立法會參選名單　18人出戰新星佔半　舊將轉跑道

新制度下的立法會選舉提名期明日（30日）開始，民建聯今（29日）率先召開記者會，公布18人最終參選名單，全數10個地方選區直選均派人出戰，而功能組別及選委會界別各有4人出選。主席李慧琼將盤踞老巢九龍中，她稱名單已獲執委會通過，競選活動將以「革新求變為未來」為主題。



地方直選4人為新面孔，觀塘區議員顏汶羽出任「正選」，取代現任議員柯創盛出戰九龍東（觀塘及黃大仙東南部）；另有民建聯中委、新星梁熙出選港島東；副主席陳學鋒及中委李世榮，分別出選港島西及新界東南。



連同柯創盛及九龍西蔣麗芸，出口界黃定光、新界西梁志祥，4名現屆議員退下火線。李慧琼肯定他們過去的貢獻，又指他們早已透露退下的原因，毋須過度揣測。兩名舊將張國鈞、葛珮帆，轉換跑道循選委會界別出選。



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爭取18席全取 感謝4舊將退下火線

民建聯主席李慧琼表示，他們今次的主題為「革新求變為未來」，在三個界別都有派員參選。她在分享參選名單後，感謝4名退下火線的議員，包括黃定光、蔣麗芸、梁志祥及柯創盛，強調民建聯的參選比例與以往相約，會爭取全部席位當選，又指知道有不少界別有「良性競爭」。

讚新星表現不俗 社福朱麗玲曾挫李永達

張國鈞強調民建聯在港島東區的地區工作一向不錯，而梁熙除了有學者身份，亦是民建聯人才庫的成員之一；他提到在民建聯的考核過程中，其思辯表現不俗，配合地區團隊，相信會有不錯的表現。

被問到朱麗玲是否知名度不足時，李慧琼強調她在選委會社福界高票當選，之前在區議會成績同樣不俗。陳勇補充指，朱麗玲曾在區議會撃敗民主黨元老李永達，有「大佬殺手」之稱，亦是跆拳道高手。

民建聯最終參選名單：



地方直選：

港島東（東區及灣仔）：梁熙

港島西（中西區、南區及離島）：陳學鋒

新界北（北區及元朗區西北部）：劉國勳

新界西北（屯門及元朗區東南部）：周浩鼎

新界西南（荃灣及葵青）：陳恒鑌

新界東北（大埔及沙田區西部）：陳克勤

新界東南（西貢及沙田區東部）：李世榮

九龍東（觀塘及黃大仙東南部）：顏汶羽

九龍中（九龍城及黃大仙西北部）：李慧琼

九龍西（ 深水埗及油尖旺）：鄭泳舜

功能組別：

進出口界：黃英豪

港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表：陳勇

漁農界：何俊賢

社福界：朱麗玲

選委會：

張國鈞

葛珮帆

林琳

陳凱榮