立會選舉︱柯創盛4舊將交捧　蔣麗芸去年已決　李慧琼感謝貢獻

立法會選舉明日（30日）開始接受提名，傳統泛民缺席的情況下，建制板塊如何布陣備受觸目。現屆立法會第一大黨民建聯，目前坐擁13個議席，今（29日）率先公布18人的參選名單，全數10個地方選區均派人挑戰，謀為「代表全港」。



現屆4名舊將退下火線，包括九龍東、觀塘區議會主席柯創盛，新界西梁志祥，九龍西蔣麗芸及進出口界黃定光。民建聯主席李慧琼表示，四人過去均已表明因家庭等理由不會參選，尊重各人選擇，強調名單經過地區及持分者作充分考慮。



早已透露去意的蔣麗芸，在民建聯公布名單前於社交網站發文，指去年已下定決心讓年輕一代接棒，惟服務市民初心不變，市民未來可透過任何民建聯議辦聯絡她，「能做到的，定必義不容辭。」



李慧琼今（29日）在民建聯衷心感謝退下火線的四人過去對議會、民建聯及地區工作的貢獻。不競逐連任的4人中，黃定光是四朝元老，自2004起曾任四屆立法會議員，蔣麗芸及梁志祥則擔任了兩屆，而柯創盛則僅僅一屆。

李慧琼透露4人考慮「交班」或家庭原因

李慧琼稱，他們過去因為不同原因，包括「交班」或家庭理由表明不參選，須尊重每個人的選擇，而推薦名單也經過地區及持分者作充分考慮。對於黃定光昨日到訪中聯辦，李慧琼稱作為議員有責任會見不同持分者，強調今次名單是民建聯執委會通過的名單。

蔣麗芸。（資料圖片／盧翊銘攝）

蔣麗芸：市民可求助 定必義不容辭

蔣麗芸率先在網上告別，指很多朋友都關心她會否再參選，儘管新一屆議席增多，她還是保持延任前的看法，樂意看到更多新一代加入議會。縱使日後不再是議員，但是服務社會有需要的人仍是自己的初心，強調有機會服務市民是光榮。

昨日現身中聯辦的黃定光，當時已承認退下火線，交棒予全國政協委員黃英豪；又透露到訪中聯辦，主要希望了解當局對自動當選的意見，以及須否安排其他適合人選參選。他又引述中聯辦人士指，希望香港各級選舉市民參與度愈高愈好。