立法會選舉｜盛智文報名選委會界別　籲溫和泛民參選：願助取提名

立法會換屆選舉提名期今日（30日）展開，蘭桂坊集團主席盛智文、經民聯主席盧偉國及打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明早上率先到政府總部遞交提名。盛智文及陳月明參選選委會界別，盛智文說他獲得15人提名，今次參選是為了香港好，希望盡快解決劏房等房屋問題，又呼籲溫和民主派參選。



陳月明則稱，作為北部都會區的一份子，希望參選服務國家和市民，自己在每個選委界別各取得2至3人提名。



盛智文說，立法會工作因拉布停滯多年，現時經過選舉改制，議會由愛國者主導，能有效通過法例，認為是合適時機參選。他指出，新一份《施政報告》是香港近來最好的一份《施政報告》，希望可在議會落實相關政策。他呼籲溫和民主派參選，又稱如民主派取得提名有困難，他會盡一切能力協助。

陳月明獲劉國勳、劉業強提名

陳月明在立法會議員劉國勳及劉業強陪同下報陪名參選，她稱對新選舉制度下的「首場選舉」感到非常開心，認為自己責任重大，2019年她當選為首位女性鄉事委員會主席，這些經驗鼓勵她參選。劉國勳則指，他和劉業強均提名了陳月明，不清楚其他非建制派是否取得足夠提名，強調只要是愛國者，他希望不論非建制或民主派也會參選。

明報出版社總經理出戰體演文出界

明報出版社總經理蘇惠良，則報名參選體育、演藝、文化及出版界，他說已取得25個提名入閘，今次參選希望藉立法會平台為業界爭取更長遠發展的策略，投入大灣區建設，他會鼓勵業界了解國情，打造香港成為中外文化藝術交流中心。他自稱是獨立候選人，事前沒有與中聯辦溝通，「提名都係每一個去搵」。