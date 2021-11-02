華記宣布暫時封咪　斥藍營人士無差別抹黑︰反轉豬肚｜政壇諸事町

親建制KOL「華記」楊官華早前成立「反對林鄭連任大聯盟」，其後又指遭藍營和黃營KOL「抹黑」，因「唔想國家難做、警察難做」，故決定撤回成立大聯盟。楊官華昨日（1日）深夜宣布為免「製造混亂」，暫時「封咪」，又斥同陣營人士抹黑他是「反轉豬肚」。



楊官華於YouTube發布影片，稱會暫時「封咪」，因自己言論被大做文章，又指自己只是反對林鄭連任，但被抹黑成反林鄭政府、反中央，更被斥「漢奸」。楊官華自稱「忠肝義膽」，但被同陣營人士「恩將仇報、過橋抽板，無差別抹黑」，楊又指「居然自己藍營人士、我幫助過嘅人，今日掉轉槍頭、反轉豬肚就係屎」，為個人利益埋沒良心抹黑他。

楊官華在片中又指自己在內地有公司，與內地政府合作開發新能源，為免「製造混亂」，所以停止拍片。至於何時重新「開咪」，楊指「好難講」，稱可能是下月，亦可能是明年。

楊官華早前成立「反對林鄭連任大聯盟」，指「希望國家領導人看清楚林鄭月娥過去4年的所作所為，不能錯判形勢，如果林鄭再做多一屆特首，香港好難會和諧、穩定、繁榮」，又稱支持有能力領導人如CY（梁振英）、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。

其後楊官華在自己的YouTube頻道指藍營的陳淨心以普通話拍片，指他反對林鄭連任屬顛覆國家，「好多網友擔心啲人排隊去國安『隊我』，話我顛覆國家」，又指有數十名黃營KOL拍片抹黑他，因此決定正式撤回「反對林鄭連任大聯盟」，轉支持劉德華擔任特首，並建議把大聯盟易名為「香港人齊心通關大聯盟」。