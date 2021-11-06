區議員宣誓無效有人或違法　放風追薪靠嚇？徐英偉：好多嘢經常變

18區區議員宣誓塵埃落定，港九新界共49人經宣誓被DQ，整個過程由吹風到宣誓完成200幾人辭職，原本479名區議員餘下150人。宣誓前，政府向傳媒「放風」，指宣誓無效者會被追薪動輒過百萬，觸發民主派議員辭職潮，最終「追薪方案」無出現。



民政事務局局長徐英偉曾多次被追問，一律拒絕回應。徐最新接受傳媒訪問，解釋當局曾研究不同宣誓及追薪安排，強調無意「嚇走」區議員。被問到是否「問心無愧，冇講大話」，徐英偉僅回應：「其實好多嘢經常變。」



他又拒絕公開討論宣誓無效者的具體違誓行為，但透露有個案轉交了執法部門。



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目前離職的329名區議員，出於宣誓相關原因的，全屬民主陣營，而49人是完成宣誓後被DQ。徐英偉解釋，當中有人涉及宣傳或支持港獨主張，有人則尋求外國政府或組織干預香港事務。而完成裁決後，已經將「一些個案」轉介執法機關：「我沒有具體數字，簡而言之，有需要我會轉介。」

宣誓前傳「追薪」風聲，徐英偉否認要嚇走區議員，「一如很多政策在不同階段有不同想法」，又說「嚇其實冇意思㗎」，強調是要安排穩妥宣誓方法，「希望盡快做完，讓大家專注區議會本身的功能。」現時宣誓工作大致完成，未來要做好地區行政。