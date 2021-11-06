立法會選舉︱工聯會四人戰選委界　取提名無難度：商會傾到不捨走

立法會換屆選舉提名期繼續，今早（6日）陸續有多人到政府總部報名參選選委會界別，包括民建聯張國鈞及葛珮帆、工聯會麥美娟及黃國、前立法會議員陳凱欣及現任體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國等。



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工聯會四人戰選委界 麥美娟：取商界提名無難度

工聯會麥美娟、黃國、陸頌雄及蔡永強今早到政府總部參選選委會界別。麥美娟指，參選可令香港成為人人有機會的社會，分享經濟發展成果，由三角形社會變成橄欖形社會。黃國則希望，幫助香港融入大灣區發展大局，讓年輕一代認識國家，培養國家觀念。

麥美娟由地區直選「轉跑道」參選選委會界別，她說每一場選舉都競爭激烈，他們多次參選從來未曾遇上不激烈的選舉，強調無論對手是誰，工聯會的宗旨不改變，會腳踏實地做好工作。

被問到會否較難爭取第一界別（工商、金融界）提名，麥美娟指，他們爭取提名「冇乜難度」，過程頗順利，希望大家不用誤會選委，指選委有共同目標，就是要為香港好，明白立法會要有廣泛代表性，每一名選委也願意與他們良性溝通，「搵商會朋友簽名時，傾到大家都唔捨得走。」

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張國鈞批許智峯籲投白票干預選舉

民建聯張國鈞、葛珮帆、陳凱榮及郭玲麗報名參選選委會界別，獲港區人大代表葉國謙及黨主席李慧琼等人站台。張國鈞說，民建聯成員必定是愛國者，該黨對成員參政議政方面的培訓完備，未來將向不同選委拜票，講述民建聯的倡議。

張國鈞又表示，近日有潛逃海外人士呼籲投白票，抵制完善選舉制度後的立法會選舉，嚴厲譴責有關不法行為，鼓勵及煽惑他人干預公平公正的選舉是要不得的行為。他稱看到越來越多有識之士參選，希望有更多愛國者為香港出謀獻策。

被問到民主思路仍未取得足夠提名參選，民建聯選委會否提名他們。張國鈞稱，取提名對他們而言也是非常有挑戰性的工作，該黨每一位參選人非常努力尋求選委支持，希望有心參選的人士把握在提名期完結前約見選委，相信若有意參選者有良好理念，可獲選委提名。

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廖長江報名尋求連任商界（第二）議席

建制派「班長」廖長江競逐連任，參選功能組別商界（第二）。他稱，過去擔任立法會議員的9年間，經歷過不少風風雨雨，包括2014年佔中，政改失敗，形容第六屆立法會驚心動魄，出現宣誓風波及2019年反修例風波等，慶幸中央出手引入《港區國安法》及完善選舉制度，令香港由亂入治，未來希望為香港服務，追回失去的時間。

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陳凱欣獲高永文陪同報名參選

前九龍西立法會議員陳凱欣轉戰選委會界別，今早在食物及衞生局前局長高永文等人的陪同下，到政府總部報名參選。她希望可提升政府的管治能力，運用過去在不同崗位的經驗，平衡及接收各階層的聲音。高永文讚揚陳凱欣能協調不同政治光譜的人士，亦欣賞陳凱欣在新冠疫情期間，時刻關顧地區人士，非常支持陳凱欣出選選委會界別。

被問到轉戰選委會界別，是否因為九龍西出現「人滿之患」，陳凱欣說各界別參選人也須關顧民生，不論地區直選或選委會的競爭同樣激烈，「（選委會）個個都係精英嚟」，樂見選舉出現良性競爭。

至於沒有政黨背景會否比較「輸蝕」，陳凱欣指由第一日從政開始已是沒有政黨背景，但她與不少政黨是朋友，吸納不同政黨的看法和經驗，「集合百家的力量」。

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。