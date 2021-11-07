01消息｜地產界石禮謙不再競逐連任　自由黨擬派趙式浩出戰爭位

立法會選舉提名期最後5日，部分功能界別仍未有人報名參選，包括備受關注的地產及建造界。政圈消息指，已任五屆地產界議員的經民聯石禮謙將退下火線，預料地產界議席20年來首度出現競爭，其中自由黨擬派出青年團主席、富商趙世曾之子趙式浩參選。

石禮謙接受《香港01》查詢時承認不會角逐連任，但未透露原因，僅說稍後再談。



地產及建造界議員石禮謙今日現身馬場。（羅君豪攝）

立會最資深議員 反修例主持會議遭包圍

現年76歲的石禮謙，自2000年起晉身立法會，其後四屆均在無競爭對手下自動當選，是現時立法會最資深議員。石禮謙身兼多項公職，包括港大校務委員委員，亦出任多間上市公司非執董。

前年反修例風波，法案委員會鬧「雙胞胎」會議，石禮謙主持的委員會遭民主派議員阻撓包圍，場面極度混亂，最終主持會議20秒便宣布休會。同年10月石禮謙接受訪問，指自己從不支持修訂《逃犯條例》，狠批政府「無用人之道」。商界近年陷於政治風眼，石禮謙多次為業界護航，批評有人將房屋問題簡單化，呼籲不要再「鬥」商界。

▼2019年逃犯修例 石禮謙主持會議爆衝突▼



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石禮謙不再爭取連任，政商界關注何人接棒，據聞自由黨擬派出青年團主席、帝皇地產集團趙式浩參選。立法會選舉去年未宣布押後前，趙式浩亦擬參選，但礙於石禮謙已報名，趙以「大局為重」為由宣布不參選。《香港01》正向趙式浩查詢。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。