通關︱林鄭月娥：通關初期廣東省先行　恩恤、商務客優先

特首林鄭月娥接受傳媒訪問時談到與內地通關議題，指通關要逐步有序推行，首階段會設配額，初期一定是廣東省先行，亦會按不同群組的需要度訂立優次，包括經商人士可能會優先。她指，目前仍未有通關時間表，但中央和港府上周四的聲明已表明進展良好，多項事情已有共識。



「不會一開始讓你飛去北京免檢疫」

林鄭月娥接受《經濟日報》訪問時表示，若要爭取盡快通關，不能同時要求大規模通關，「只能小規模、有序、逐步通關。」她解釋，有3點工作需要處理，分別是「逐步有序」、「有條件」及「優先次序」。

她表明，通關初期相信只限廣東省，「一定是廣東省先行，等於香港的『回港易』，都是廣東省先行，『來港易』也是廣東省先行……不會一開始就會讓你飛去北京免檢疫。」至於在廣東省內部，是否也要不同城市分成不同階段，林鄭稱仍在商討中，但肯定不會一開始開放所有口岸，應是與香港接壤的口岸先行，如深圳陸路口岸、港珠澳大橋等。

林鄭又預料，通關初期會設配額，研究就不同群組的需要度訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要的人士首批通關。至於跨境學童，她認同這批人有需要，但因人數太多，首階段未必能做到。

需接受內地健康碼系統及內地手機

通關條件方面，林鄭強調是自願，「你不去（內地）便不用符合，但若你要免檢疫進入內地，麻煩你要符合。」她提到，基本要求包括必須已接種兩劑新冠疫苗、持48或72小時內核酸檢測陰性證明、上載「安心出行」紀錄，令當局知道該人士一段時間的行蹤。林鄭指，相關人士過關後要接受內地的健康碼系統，這可能需要一部內地手機，讓系統能監察該人行蹤，必要時亦能聯絡上。

安心出行規定「少數服從多數」

政府上周一起，規定進入政府處所必須使用安心出行。林鄭被問到會否擴展至更多地方時，承認正積極循此方向研究：「若在香港使用安心出行，只有很小規模，便不能達致這個目的（通關）。為了更大的公眾利益，可能要進一步規範更多地方應用安心出行，希望大家諒解。」

林鄭更提到，知道有部分人無意到內地，但不滿同樣受限制，不過她表明：「無辦法，因為公共衞生事宜，正如土地發展，某程度都是少數服從多數。」