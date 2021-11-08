立法會選舉｜管浩鳴報名參選選委界：當選與否都會協助陳同佳

立法會換屆選舉提名期最後一星期，協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今早（8日）到政府總部報名參選選委會界別。管浩鳴說，參選與陳同佳案是兩回事，不論是否當選，亦會協助陳同佳承擔責任。他相信參選不會導致宗教政治化，倘當選主要處理民生問題。



獲新地郭基泓等人提名

管浩鳴表示，香港宗教界在教育、福利及醫療方面一直服務社會，過往在回歸前亦有議席，新選舉制度下著重均衡代表性，認為有宗教界人士代表不同聲音進入議會是好事。他透露，獲聖公會香港島教區榮休主教鄺保羅及其他宗教界人士提名。據了解，管浩鳴獲16人提名，全國政協常委吳良好、香港僱主聯合會選委兼新地執董郭基泓、包括自由黨鍾國斌等人提名。

被問到陳同佳至今仍未赴台自首，他如何說服選民支持，管浩鳴指，目前陳同佳是由於台灣不批出簽證而無法到台灣自首，認為陳同佳案件與選舉關係不大，強調無論是否當選，也會協助陳同佳承擔責任，「無論我入唔入到立法會，我每日都想解決陳同佳嘅事，對佢嚟講，佢只係想求一個機會，佢自己做錯事情，去到承擔返，希望大家理解。」

至於一旦當選會否爭取修改《逃犯條例》或其他法例以處理陳同佳案件，管浩鳴稱，任何方法能幫助陳同佳承擔責任的方法他也會做，要視乎屆時法例上是否容許。

管浩鳴：參選不會導致宗教政治化 主要處理民生問題

管浩鳴相信參選不會導致宗教政治化，主要處理民生問題，「政治背後最終落實都係民生問題」，香港面對長者、年輕人及房屋等問題，希望出一分力，參選獲主教支持，相信不會有角色衝突。

被問到若中央看法與聖公會有衝突，會如何處理，以及怎樣看內地拆教堂情況，管浩鳴說最重要的是溝通，若兩者有衝突，會維護宗教權益。