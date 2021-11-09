立法會選舉｜曾五度參選方國珊退火線　由黨友林素蔚披甲新界東南

立法會換屆選舉提名期本周五結束，曾五度出選立法會的西貢區議員方國珊早前在網上表示，正努力爭取選委提名參選。她昨日則（8日）指，其團隊已取得足夠選委及地區選民提名，將在今早報名參選新界東南選區。

不過，方國珊今早（9日）會見記者時稱，由於其父親和契爺張人龍早前離身，對她打擊非常大，加上母親近日頻繁進出醫院，在權衡專業動力的未來發展及家庭考慮後，決定忍痛作出不參選決定，「一個人選舉可以有無限次，但母親只有一個。」方國珊表示，將全力推薦專業動力成員林素蔚參選，期望對方可將團隊十多年服務社區的聲音帶入議會。



方國珊稱，由於父親和契爺張人龍早前離世對她打擊很大，加上母親近日頻繁進出醫院，在權衡團隊未來發展及家庭考慮後，決定忍痛作出不參選決定。（盧翊銘攝）

方國珊又指，這次爭取提名過程非常辛苦，不斷向選委講述專業動力的政綱和理念，「到噚晚攞到好深夜都係僅僅夠入閘嘅提名」。方國珊強調，選委並不是隨便給予提名，也不知為何「有啲人咁容易攞到」，她衷心感謝有工業家、教育代表、校董、漁農界的人士願給提名。會見傳媒期間，已報名參選新界東南區的蔡明禧現身，手持大聲公說話。

會見傳媒期間，已報名參選新界東南區的蔡明禧現身，手持大聲公說話。（盧翊銘攝）

獲鄺保羅、徐錫漢醫生提名

方國珊稱，深信林素蔚可秉承專業動力「堅守社區、重民生」的理念，將團體的聲音帶入議會。林素蔚則感謝團體、地區選民以及選委的提名，強調要游說他們支持非常艱難，希望感謝聖公會香港島教區榮休主教鄺保羅、香港基督教青年會總幹事及行政總裁何慶濂及瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢給予提名。林素蔚強調，香港近幾年經歷不少事件，認為需要有多元聲音，為不同市民發聲。

林素蔚曾在2019年區議會選舉中參選澳唐選區，獲得2,762票，敗予前西貢區議會副主席、民主派呂文光。報名參選新界東南選區的，還有民建聯李世榮和非建制派的西貢區議會副主席蔡明禧。立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。